Цены на заправках бьют рекорды, и это не предел

Помимо этого, предлагается ввести акцизы на торф, который используют для отопления, чтобы жители не использовали загрязняющее окружающую среду топливо. Также предлагается отказаться от льготных акцизов на биотопливо первого поколения, поскольку его использование косвенно влияет на парниковый эффект. В документе предлагается отменить акциз на этиловый спирт, который используют в научных целях.

Согласно подсчетам, благодаря изменениям, которые содержатся в проектах, в 2023 г. в бюджет за счет акцизов поступит на 66,6 млн евро больше, в 2024 г. – на 79,9 млн евро. Опрос жителей и водителей, предоставляющих услуги подвоза, показал, что переломный момент, когда жители готовы задуматься об отказе от загрязняющего окружающую среду автомобиля, это цена на горючее в размере 1,5–1,8 евро за литр.

«Если цена на горючее поднимется до 2 евро за литр, 33,2% жителей задумались бы об альтернативных способах сообщения», – сказано в исследовании компании Smart Continent.

Почем топливо для народа?

В ноябре портал Pricer.lt провел исследование цен на заправках в Литве и составил рейтинг АЗС по ценам. По данным Pricer.lt, в ноябре бесспорным лидером по самым низким ценам на бензин A95, дизельное топливо и газ оставалась сеть Jozita. Circle K и Viada закрепились в рейтинге как самые дорогие АЗС.

Pricer.lt сообщает, что 15 ноября самый дорогой бензин A95 марки был на АЗС Circle K – 1,529 евро. На Viadа он стоил 1,509, на Neste – 1,489, на АЗС Jozitа – 1,400 евро. Разница между самым дорогим и самым дешевым бензином составляла – 12,9 цента за литр, или 9,2%.

Примерно то же самое наблюдается с ценами на дизельное топливо. Самое дешевое дизельное топливо было на Jozitа – 1,250, а самое дорогое на Circle K – 1,419 евро. Разница – 16,9 цента, или 13,5%. Самым дешевым газ также был на АЗС Jozitа – 0,72 евро, на Orlen Lietuva газ стоит 0,749 евро, самый дорогой газ был на Viada – 0,789 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 6,9 цента, или 9,6%.

Портал Pricer.lt отмечает, что разница между самой высокой и самой низкой ценой увеличивается. Ограничение нефтедобычи, сокращение запасов, рост спроса на нефтепродукты из-за возможной холодной зимы взращивают цены. Главный фактор, который может способствовать снижению цен, — снижение спроса как реакция на рост цен.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ