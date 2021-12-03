Дефицит дальнобойщиков

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков (Linava) обратилась к премьер-министру Ингриде Шимоните с предложением о том, как справиться с углубляющимся кризисом цепочки поставок, из-за которого уже сейчас затруднена доставка некоторых товаров в Литву, растут цены на транспортировку, на что также влияет рост цен на топливо.

В ассоциации заявляют, что если не предпринять никаких действий, то проблема обострится в праздничный период и в следующем году, а потребители будут вынуждены платить больше за товары и услуги. Кризис усугубляется нехваткой профессиональных водителей-дальнобойщиков. Ассоциация просит правительство как можно скорее создать условия для найма водителей из стран, не входящих в ЕС.

Информация «ЛК», BNS