Изменения в расписании транспорта

Актуальное расписание опубликовано на сайте Stops.lt и на табло на остановках общественного транспорта, а также на виртуальном табло.

Еще во время первого карантина в вильнюсских автобусах и троллейбусах были натянуты СТОП-ленты, которые отделяют водителя от пассажиров. Жители не могли пользоваться сидячими местами около кабины водителя. Недавно СТОП-ленты перенесли, но вот бумажные билеты возвращать по-прежнему не планируют, пишет madeinvilnius.lt.

СТОП-ленты перенесли для удобства пассажиров. Сейчас для пассажиров дополнительно освободили 4-5 сидячих мест. В городском транспорте других городов Литвы СТОП-ленты не использовались. «Поскольку водитель находится в закрытой кабине и он с пассажирами не контактирует, было решено убрать СТОП-ленты и освободить сидячие места», – сказала представитель компании «Услуги сообщения» Морта Бичкаускайте. Компания не планирует возвращаться к продаже бумажных билетов. Напомним, что пассажиры могут приобрести билеты с помощью приложений m.Ticket и Trafi или пополнять «Карту вильнюсца» в местах физической продажи или по интернету.

Информация «ЛК», vilnius.lt