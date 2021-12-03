Изменения в расписании транспорта

В Вильнюсе временно изменилось расписание некоторых маршрутов общественного транспорта из-за нехватки водителей на фоне ситуации с COVID-19.
«Услуги общественного пассажирского транспорта предоставляют разные перевозчики. Сохраняющаяся эпидемиологическая ситуация также влияет на работу водителей общественного транспорта. Мы временно фиксируем их нехватку на некоторых автобусных маршрутах», – говорится на сайте общественного транспорта Вильнюса.
В частности, изменения коснутся следующих маршрутов: расписание 4G, 38, 43, 73, 114 изменится в течение всего дня; маршруты 7, 13, 15, 55 – только в дневное время; маршрут 61 – только в часы утреннего и вечернего часов пик.
Актуальное расписание опубликовано на сайте Stops.lt и на табло на остановках общественного транспорта, а также на виртуальном табло.
Еще во время первого карантина в вильнюсских автобусах и троллейбусах были натянуты СТОП-ленты, которые отделяют водителя от пассажиров. Жители не могли пользоваться сидячими местами около кабины водителя. Недавно СТОП-ленты перенесли, но вот бумажные билеты возвращать по-прежнему не планируют, пишет madeinvilnius.lt.
СТОП-ленты перенесли для удобства пассажиров. Сейчас для пассажиров дополнительно освободили 4-5 сидячих мест. В городском транспорте других городов Литвы СТОП-ленты не использовались. «Поскольку водитель находится в закрытой кабине и он с пассажирами не контактирует, было решено убрать СТОП-ленты и освободить сидячие места», – сказала представитель компании «Услуги сообщения» Морта Бичкаускайте. Компания не планирует возвращаться к продаже бумажных билетов. Напомним, что пассажиры могут приобрести билеты с помощью приложений m.Ticket и Trafi или пополнять «Карту вильнюсца» в местах физической продажи или по интернету.
Информация «ЛК», vilnius.lt