Недвижимость: переоценка спроса и предложения

По словам Д. Подяриса, цены на жилье в настоящее время существенно не завышены, и их рост определяется ростом доходов и вкладов населения, высокой доступностью жилья, а на рынке нового жилья — ростом цен на строительство и ограниченным предложением.

За месяц цены выросли на 1,57% в Вильнюсе, на 0,89% в Каунасе и на 0,33% в Клайпеде. По всей Литве, за исключением Вильнюса, Каунаса и Клайпеды, рост составил 1,32 процента.

При расчете литовского индекса цена жилого помещения сравнивается с ценой того же самого дома в предыдущей сделке. Дата транзакции, цена и уникальный номер объекта являются наиболее важными для расчета этого индекса. Объекты, продаваемые впервые, такие, как новые дома, не включаются в эти расчеты — они будут включены в индекс только в случае продажи во второй раз или позже.

ЦБ предупреждает об угрозах

Рост портфеля жилищных кредитов в Литве самый высокий среди стран еврозоны, а жилье переоценено. Если эти тенденции не изменятся, финансовая стабильность страны может столкнуться с серьезными проблемами, считает глава Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Гядиминас Шимкус.

По словам председателя правления БЛ, сумма новых жилищных кредитов за первые девять месяцев этого года была почти на 50% выше, чем в 2019 году, сообщает BNS.

«Годовой темп роста портфеля жилищных ссуд банков и кредитных союзов, который в настоящее время превышает 11%, является самым высоким среди стран еврозоны и самым быстрым с 2009 года (позже Г. Шимкус уточнил — с 2008 года. — BNS)», — сказал Г. Шимкус на конференции БЛ, состоявшейся на минувшей неделе.

«Если эти тенденции, эта динамика сохранятся при таких же темпах, в случае коррекции на рынке жилья мы можем столкнуться с серьезными вызовами финансовой стабильности», – добавил глава Центробанка.

По словам главы Банка Литвы, в настоящее время банками выдано почти 35 млрд евро жилищных кредитов, что составляет 44% их общего кредитного портфеля.

По словам Г. Шимкуса, Центробанк считает, что спрос и предложение на недвижимость не совпадают, цены на жилье стремительно растут. По оценке банка, в настоящее время жилье переоценено примерно на 7%.

По его словам, со следующего года рынок недвижимости попытаются «охладить» за счет увеличения первоначального взноса займов на второе жилье, а среди банков — за счет резервного капитала.

Налог на недвижимость

Сейчас в Литве некоммерческая недвижимость облагается 0,5–2% тарифами. Некоммерческая недвижимость физических лиц стоимостью не больше 150 000 евро налогами не облагается (если в семье трое и больше детей – 200 000 евро). Литва от других стран отличается тем, что облагает налогами не конкретный объект недвижимости, а стоимость всех принадлежащих конкретному человеку объектов, отметила вице-министр финансов Рута Билкштите. По ее словам, этот порядок планируют менять.

Предлагается несколько вариантов. По одному из них предлагается не облагать налогами основное жилье. В соответствии с другой моделью, в отношении основного жилья будет действовать необлагаемый минимум (он будет зависеть от конкретного муниципалитета). По третьей модели — предлагают облагать какую-то часть стоимости основного жилья более низким тарифом, а то, что превышает установленный минимум (он будет зависеть от муниципалитета), – более высоким или прогрессивным тарифом. Проект закона о налоге на недвижимость будет представлен в ближайшее время.

Налоговая напоминает

Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) информирует, что 13 000 пользователей Mano VMI, получат сообщения о том, что они должны проверить стоимость своего недвижимого имущества. По предварительным данным, стоимость их имущества на данный момент превышает установленный размер (150 000 или 200 000 евро), поэтому до 15 декабря они должны заполнить налоговую декларацию (форма KIT715v.2) и заплатить налоги. В этом году 32 000 жителей декларируют около 13,5 млн евро налогов на недвижимость.

Информация «ЛК», BNS