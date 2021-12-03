Одобрен налог на недвижимость

Фото pixabay.com

С одобрения Вильнюсского городского совета к 237 столичным объектам недвижимости в 2022 году будет применена ставка налога на недвижимость в 3 процента.

Этот максимальный тариф на недвижимость установлен для владельцев или пользователей брошенных на произвол судьбы помещений и построек, а также в отношении не завершенных, но уже используемых объектов недвижимости и в отношении строений, которые не соответствуют основным требованиям, изложенным в строительном проекте. Эта ставка также применяется к государственной или частной земле, на которой расположены такие объекты.

Прогнозируется, что налог на недвижимость на подобные объекты в следующем году составит около 0,7 млн евро. Устанавливая максимальную ставку налога на недвижимость, Вильнюсское городское самоуправление надеется побудить владельцев запущенной недвижимости заняться ее благоустройством, обслуживанием и использованием своей собственности по прямому назначению.