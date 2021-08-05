Часть забора на границе с Беларусью может появиться еще до весны — Г. Науседа

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть забора на границе с Беларусью должна появиться до весны, а проект может реализовать госпредприятие.

«Мы должны поспешить, чтобы нашлись ведомства, подрядчики, генеральный подрядчик, который будет отвечать за весь процесс. (…) Госучреждения не самые лучшие предприниматели или исполнители проектов», — в интервью информационному порталу 15min.lt в среду заявил глава страны.

«Я думаю, что это может быть одно из энергетических предприятий, у которого есть опыт реализации инфраструктурных проектов», — добавил он.

Г. Науседа отметил, что предложение Службы охраны госграницы о возведении стены с колючей проволокой является экономически приемлемым решением. Оборудование

«Это достаточно эффективное решение, которое мы можем реализовать в первом этапе уже до следующей весны, и это, должно быть, позволит нам защитить границу в особо чувствительных местах, где мы видим самый активный поток мигрантов», — отметил президент.

Он также утверждал, что этот вопрос обсудил с премьер-министром Ингридой Шимоните.

Премьер-министр в среду заявила, что в пятницу правительство намерено утвердить необходимые для ускорения строительства забора проекты правовых актов, которые будут переданы в сейм на следующей неделе.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордное количество нелегальных мигрантов — более 4 тыс.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.