Эстония готовится к миграционному кризису

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Эстония готовится к возможному миграционному кризису на границе, аналогичному тому, который сложился в Литве. Об этом в среду, 4 августа, заявил министр внутренних дел Кристьян Яан, передает ERR.

Глава МВД сообщил, что власти страны подготовили три плана действий, которые будут применяться в зависимости от сложности ситуации. В частности, один из них заключается в закрытии внешних границ.

“Департамент полиции совместно с погранохраной разработал план по разрешению чрезвычайной ситуации на тот случай, если в государство через внешнюю границу начнут массово и нелегально проникать люди”, — сообщил Яан.

Он уточнил, что речь идет о восточной границе с Россией и южной – на границе с Латвией.

“Эстония может перекрыть границу с Латвией, если сложившаяся ситуация будет считаться “самой экстремальной””, — отметил глава МВД.

Сообщать, что подразумевают два других плана Кристьян Яан не стал.

Министр добавил, что граница охраняется пограничниками и техническими устройствами, и одновременно идет активное строительство ограждения на юго-востоке страны.