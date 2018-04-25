Частная Клиника Балтии и Америки позаботится о заболевших коронавирусом дипломатах

Частная Клиника Балтии и Америки во время экстремальной ситуации будет оказывать услуги по надзору за здоровьем заболевшим коронавирусом аккредитованным в Вильнюсе дипломатам и их семьям, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Решением главы Операционного государственного центра экстремальной ситуации, министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, клиника включена в список учреждения для лечения больных коронавирусом лиц и во время карантина будет оказывать услуги по надзору за здоровьем членам аккредитованных в Литве диппредставительств зарубежных стран и консульских учреждений, а также членам их семей.

Минздрав выделяет клинике средства личной защиты и дезинфицирующие средства.