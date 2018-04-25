ЧЕ по биатлону-2020 пройдет в «Раубичах»

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Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в «Раубичи», информация об этом размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спорткомплекс под Минском примет и этап Кубка IBU.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

«По самым скромным расчетам, мы получим в два с половиной раза больше денег, чем уйдет на организацию чемпионата Европы», — пояснил директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Гагиев.