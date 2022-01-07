Чего ждать от года Тигра?

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Минувший год из-за усталости от затяжной пандемии, новых штаммов вируса и ограничений на передвижение, как гром среди ясного неба разразившегося миграционного кризиса на границе и, наконец, достигшей давно невиданных высот уровень инфляции, безусловно, не давал возможности расслабиться.

Тем не менее, несмотря на трудности, экономика Литвы росла завидными темпами, а уровень потребления, объемы экспорта, заработная плата и сбережения населения побили новые рекорды. Между тем опасения по поводу роста безработицы сменились беспрецедентным кризисом «хорошей жизни» с нехваткой не покупателей и денег, а тех, кто может и хочет производить эти товары.

2021 начался с разбушевавшегося вируса

В 2021 году мы столкнулись с самой большой волной COVID-19, когда-либо наблюдавшейся в стране, переполненными больницами и чрезвычайно строгими ограничениями. Своих близких по случаю праздников мы могли поздравлять лишь с помощью умных гаджетов, а делать покупки приходилось в ближайшем от дома магазине.

В начале минувшего года мобильность населения упала более чем вдвое и вернулась к норме лишь летом, когда был отменен всеобщий карантин, а в 2021 году он длился 182 дня.

Несмотря на чрезвычайно строгие ограничения на деятельность и передвижение, предприятия и жители страны избежали серьезных финансовых затруднений. Почти два года жизни с вирусом научили нас адаптироваться — заказывать необходимые товары онлайн, работать удаленно и стричься в домашних условиях самостоятельно или с помощью близких.

Таким образом, значительная часть жителей может похвастаться новыми приобретенными навыками или хобби. Естественно, что в минувшем году мы по-прежнему вкладывали большие средства в окружение, в котором живем, — торговля мебелью и товарами для дома осталась той розничной категорией, которая привлекала наибольшее внимание соотечественников.

Экономика продолжила стремительный рост

Экономика страны продолжила стремительный рост, а производители увеличивали свой экспорт рекордными темпами — экспорт продуктов литовского происхождения в минувшем году по сравнению с предыдущим вырос примерно на пятую часть.

Между тем десятую часть экономики, которая особенно сильно пострадала от прямых карантинных ограничений, спасали с помощью государственной поддержки и субсидий. Таким образом, даже жесткие ограничения различных видов деятельности оказали относительно небольшое негативное влияние на экономику страны.

После снятия ограничений жители поспешили тратить накопленные за карантин деньги и выплаты. Несмотря на траты, сбережения домашних хозяйств продолжали быстро расти, достигнув к концу года почти 20 миллиардов евро.

Неудивительно, что значительная часть соотечественников все еще напряженно искала, куда инвестировать деньги. Поскольку большинство по-прежнему предпочитает инвестировать в быстро дорожающую недвижимость, другие искали альтернативы и инвестировали, например, в биткойн, цена которого в этом году достигла почти 60 000 евро.

Интересно также, что опасения по поводу роста безработицы в минувшем году сменились опасениями по поводу нехватки сотрудников — компании все чаще называют эту проблему основной причиной, препятствующей развитию бизнеса. Благодаря лучшей переговорной позиции сотрудников и растущей экономике заработная плата в 2021 году росла двузначными темпами, а средняя ежемесячная заработная плата «на руки» в стране достигла 1000 евро- отметка, на которую с завистью посматривали в сторону Эстонии.

Правда, менее отрадные различия по заработной плате мы зафиксировали между регионами. Заработная плата работающих и живущих в больших городах росла быстрее, чем в небольших городах, поэтому разрыв в зарплате продолжал увеличиваться.

Расцвет местного туризма

Новые штаммы вируса, ограничения на поездки, введенные странами, и опасения из-за неопределенности по-прежнему ограничили количество туристических и деловых поездок за границу в минувшем году.

Расходы клиентов Swedbank по платежным картам показывают, что в 2021 году местный туризм достиг рекордного уровня, а расходы жителей на отели в Литве были даже вдвое выше, чем до пандемии.

Истосковавшись по развлечениям, жители тратили деньги на рестораны и прочие удовольствия, которые из-за ограничений пандемии были недоступны большую часть года.

Борьба за вакцинацию

В начале минувшего года мы наконец получили вакцины и наблюдали за выстроившимися в очереди за первыми дозами жителями, но вскоре увидели и противников — борьбу соотечественников против вакцинации, окутанную мифами, теориями заговора и иррациональными страхами.

Это движение антиваксеров в очередной раз напомнило нам о том, насколько опасным может быть сочетание лазеек в системе просвещения в сфере здравоохранения и дезинформации. И что с этим придется бороться, вводя различные типы ограничений, — именно для тех, кто сознательно отказывается защищать себя и своих близких от вируса.

Тем не менее можем порадоваться, что удалось избежать новых ограничений в сфере бизнеса и что в нашей стране уже вакцинировано почти 2 миллиона жителей. Хотя мы все еще немного отстаем от среднего показателя по Европейскому союзу по процентной доле вакцинированного населения, зато лидируем среди стран Балтии.

2022 — спокойнее и скучнее?

Пандемия в минувшем году сопровождалась геополитическими рисками — это непредсказуемый белорусский режим, его непрогнозируемое поведение и наплыв мигрантов, а также гнев Китая по поводу открытия представительства Тайваня в Вильнюсе.

Конец минувшего года ознаменовался давно не наблюдавшимися скачками инфляции — из-за роста цен на природный газ, нефтяные ресурсы и электроэнергию в мире годовая инфляция уже превысила 9%.

Хотя в 2021 году мы несравненно свободнее отмечали праздники, пока все же не можем наслаждаться покоем. Не только из-за постоянно появляющихся новых штаммов вируса, геополитических угроз, но и из-за нарушений цепочек поставок и роста цен.

И все-таки давайте в наступившем году не забудем пожелать друг другу душевного спокойствия, чтобы 2022 год был немного спокойнее, чем минувший.

Грета Илеките, экономист Swedbank