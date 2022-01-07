Пенсии и выплаты: как изменятся в 2022 году

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

В этом году в Литве пенсии по старости увеличатся на 1/10 часть, увеличатся пенсии «одинокого человека», вдовьи пенсии и пенсионные пособия. Пенсии «одинокого человека» получат больше людей. Увеличатся и надбавки получателей самых маленьких пенсий, больше пенсионеров получат компенсации за отопление, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда Литвы.

«Наша цель — улучшение положения пенсионеров, снижение социального неравенства и нищеты. Мы надеемся, что этому будет способствовать рост пенсий в текущем году, выплаты всем одиноким пенсионерам, повышение доходов получателей самых маленьких пенсий, сложную ситуацию помогут решить сокращающиеся за счет компенсации расходы на отопление», – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

Повышаются пенсии

Средняя пенсия по старости в 2022 г. увеличится с 414 до 465 евро, а в 2024 г. составит 544 евро. Средняя пенсия по старости с обязательным стажем в 2022 г. увеличится с 441 до 489 евро, а в 2024 г. – до 576 евро.

С 2022 года пенсия «одинокого человека» будет назначаться автоматически, не надо подавать заявку на ее получение. Первые выплаты поступят на счета пенсионеров не позже марта. С 1 января размер такой пенсии составит 32 евро, ее будут получать 280 000 человек. С 1 июля 2021 г эту пенсию в размере 28,63 евро могли получать около 60 000 человек – получатели пенсионных пособий и небольших пенсионных надбавок.

В тех случаях, если в реестре информация будет неточная, жителей попросят предоставить необходимые документы. Пенсии «одинокого человека» будут получать те люди, которые не получают вдовьи пенсии или те, у кого такая пенсия меньше 32 евро (в этом случае надо обращаться в Содру). Деньги автоматически за весь период переведут и тем, кто получил на них право с июля, но не подал заявку. Таким людям в марте выплатят всю недоплату. Это ежемесячные выплаты. Их будут переводить так же, как пенсию – на счет, на дом или в почтовое отделение. С 2022г. с 28,63 до 32 евро увеличится базовый размер вдовьей пенсии.

Увеличатся доходы малоимущих

С начала 2022 г. увеличивается базовый размер социальных выплат, на 5% увеличивается и база пенсионного пособия, от которой зависят эти пособия. Эти пенсионные пособия получают люди, которые не накопили минимальный стаж для получения пенсии. Пенсионерам, которые не накопили минимальный пенсионный стаж, пенсионное пособие увеличат с 143 до 150 евро; пенсии по старости родителям детей-инвалидов, которые минимум 15 лет ухаживали за детьми-инвалидами, увеличатся с 214,5 до 225 евро; пенсии матерей, вырастивших 5 и более детей, увеличатся с 214,5 до 225 евро.

В этом году с 260 до 267 евро увеличивается минимальная сумма дохода на одного человека, поэтому жители, пенсии у которых меньше этой суммы, могут обращаться за надбавками. С 2022 г. в два раза увеличится поддерживаемый государством уровень доходов, от которого зависит назначение компенсации за отопление.

Компенсация за отопление

Малоимущим жителям компенсируют часть платы за отопление, которая превышает 10% разницы между доходами семьи (или одинокого человека) и двумя размерами поддерживаемого государством уровня (258 евро) на каждого члена семьи или тремя поддерживаемыми государством уровнями (387 евро), если человек одинокий. Благодаря изменению методики подсчета, с 2022 г. компенсацию получит больше жителей, включая пенсионеров. Например, если одинокий пенсионер получает пенсию 489 евро, то по новой методике он не должен платить за отопление нормативной площади жилья больше 10,2 евро, остальную часть платы ему компенсируют. Если вместе живут двое пенсионеров, получающих в общей сложности 978 евро, то они не должны платить за отопление больше 46,2 евро (все остальное им компенсируют). Согласно подсчетам, в 2022 году компенсации за отопление получат 110 000 жителей. За компенсациями надо обращаться в самоуправление или через сайт www.spis.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ