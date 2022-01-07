Паспорт возможностей по новому порядку

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С 10 января вступят в силу дополнительные изменения к порядку выдачи паспорта возможностей. На этот раз – отказ от тестов на антитела для выдачи документа для привитых жителей. До последнего времени привитые двумя дозами могли сдать тест на антитела и продлить паспорт возможностей. Теперь, чтобы получить документ, необходимо привиться бустерной дозой.

Изменения не коснутся переболевших ковидом. Они, как и прежде, могут сдавать тест на антитела для получения паспорта возможностей.

Такое решение объясняют распространением нового штамма «омикрон», от которого хуже защищают вакцины, особенно если после вакцинации прошло много времени. Научные исследования и наблюдения подтверждают эффективность трех доз вакцины. Привиться бустерной дозой можно спустя 3 месяца после полной схемы вакцинации.

«Ревакцинацию акцентирует и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, поэтому жителям надо ревакцинироваться, а не сдавать тесты на антитела», – сказано в документе Министерства внутренних дел.

Напоминаем, что с 28 декабря действует новое приложение для паспорта возможностей и европейского сертификата. Срок их годности – 7 месяцев.

Кроме того, правительство Литвы предложило Сейму принять поправки к закону, которые вводят обязательные прививки от коронавируса для работников здравоохранения и социального сектора.

«В нашем проекте предлагается, чтобы во время экстремальной ситуации государственного уровня или карантина, когда доступны вакцины, определенные работники могли работать, только будучи вакцинированными по полной схеме плюс бустерной дозой. Прививаться должны будут работники в двух сферах – это услуги по надзору за здоровьем и социальные услуги», – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Он отметил, что прививки будут обязательными не только для работников учреждений здравоохранения и социальной опеки, но и для тех, кто предоставляет услуги в таких учреждениях.

«Имеются в виду работники не только самих учреждений, которые действуют в социальной сфере или в сфере здравоохранения, но и услуги уборки, питания и другие, если они предоставляются именно в этих учреждениях»,– сказал министр.

После утверждения проекта поправок правительством он будет внесен в Сейм, который и примет окончательное решение. Премьер Ингрида Шимоните предложила рассмотреть поправки в срочном порядке, чтобы их можно было внести 11 января и принять во время продленной сессии Сейма.

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу 14 февраля.

Исключение будет распространяться на тех работников, которые не могут прививаться по медицинским причинам, а также на тех, кто переболел коронавирусом, – пока они будут считаться получившими иммунитет.

Работники, которые не привились и на которых не распространяется исключение, не смогут работать контактным способом: если характер работы позволяет, они смогут работать удаленным способом, если нет – будут переводиться на другие должности, для которых не нужна вакцинация, а если такой возможности нет, они будут отстраняться от работы без выплаты зарплаты.

По прошествии трех месяцев после начала отстранения от работы работодатель сможет расторгнуть трудовой договор без предупреждения и без выплаты выходного пособия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ