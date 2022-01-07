Рейтинг правительства на низшей точке

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Транзит удобрений компании «Беларуськалий», продолжающийся несмотря на санкции США, снизил рейтинги правительства страны, а недоверие к министру транспорта Марюсу Скуодису выросло почти вдвое, показал проведенный компанией Vilmorus по заказу издания Lietuvos rytas опрос общественного мнения.

Согласно данным декабрьского опроса, доверие правительству выразили всего 17,3% респондентов, недоверие – 47,8%. В ноябре эти цифры были 21% и 39,6%.

Руководитель компании Vilmorus Владас Гайдис заявил, что рейтинг правительства достиг низшей точки. Еще ниже рейтинг был только в 2009-2012 годах, когда премьером был А. Кубилюс.

М. Скуодиса в декабре положительно оценивали 9,5% респондентов, а отрицательно – 47%. Еще в прошлом месяце эти цифры составляли соответственно 13,1% и 25,1%.

Министра иностранных дел Г. Ландсбергиса в декабре оценивали положительно 15,3%, а отрицательно – 66,4%. В ноябре соответственно 21% и 59,8%.

Упали и рейтинги премьера Ингриды Шимоните. В декабре 30,5% респондентов оценивали ее положительно, отрицательно – 52%. В ноябре эти цифры составляли соответственно 33% и 49,6%.

Между тем президент Гитанас Науседа продолжает оставаться политиком, которого в стране оценивают наиболее положительно. За месяц пятерка лидеров не изменилась, показал опрос.

В декабре президента оценивали положительно 52,5% жителей (в ноябре – 54,5%), отрицательно его оценили 27,2% (в ноябре 25,2%).

На втором месте в рейтинге политиков остается лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте. 43,8% опрошенных оценивали ее положительно, 26% – отрицательно (в ноябре 44,1% и 23,2%).

На третьем месте мэр города Каунаса Висвальдас Матийошайтис, его положительно оценивают 43,3% (в ноябре 42,4%) жителей, а отрицательно – 21,5% (в ноябре 21,4%).

На четвертом и пятом месте по положительным оценкам председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Самой популярной партией Литвы остается партия социал-демократов, ее отрыв от других партий вырос за месяц. Согласно данным опроса, за находящуюся в оппозиции Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ) в декабре проголосовали бы 18,5% респондентов (в ноябре – 16,3%), на втором месте находится правящая партия консерваторов – 10,1% (11,5% в ноябре).

Оппозиционную партию Союз крестьян и «зеленых» поддержали бы 7,9% опрошенных (в ноябре – 10,5%), входящее в правящую коалицию Движение либералов – 6,3% (5,6% в ноябре), оппозиционную Партию труда – 5,7% (5,2% в ноябре).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ