Самая лучшая граница

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В связи с наплывом мигрантов на границе с Беларусью было протянуто более 150 километров заграждений из колючей проволоки и установлено еще десять километров стационарных заграждений, сообщил председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

«Мы завершаем год с таким результатом: на границе установлено 150 км 436 м шестиспиральной концертины и построено более 10 км стационарных заграждений, которые невозможно разрезать», – написал политик в социальной сети Facebook.

Он отметил, что осенью этого года физический барьер будет установлен на всем участке литовско-белорусской границы. Длина стены будет приблизительно 680 километров.

Политик добавил, что госучреждения также подписали необходимые договоры об установке систем наблюдения на границе.

«Это означает, что в конце года не только физический барьер будет охранять Литву от авторитарных правителей, которые стремятся уничтожить основы нашего общества, но и мы начнем на 100% наблюдать за своей границей – полностью будем контролировать нарушения: нелегальную миграцию и контрабанду», – заявил парламентарий.

«Важно упомянуть, что в текущем году значительно вырастет финансирование ЕС на технологическое обеспечение пограничников, что позволит нам более эффективно охранять нашу страну», – отметил Л. Кащюнас.

«В общем, введение всех этих мер позволит смело утверждать, что в конце года у Литвы будет самая современная система охраны границы в Европе. Такова наша стратегическая цель на этот год», – добавил он.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Тем временем ответственная за реализацию проекта физического барьера на границе с Беларусью энергетическая группа Epso-G начала работы второго этапа оборудования физического барьера, сообщило правительство.

Физический барьер на двух участках второго этапа проекта (южном – протяженностью примерно 100 километров и северном – протяженностью примерно 70 километров) оборудуют компании Kauno tiltai и Alkesta, которые будут работать на основе объединенной деятельности.

Ограждение из концертиновой проволоки и забор на юго-восточном участке протяженностью примерно 100 км оборудует компания Brosta, а на восточном участке протяженностью примерно 100 км это сделает компания Tetas группы Epso-G.

Эти четыре компании в начале декабря подписали договоры стоимостью почти 90 млн евро с Epso-G. Они должны завершить работы до сентября этого года.

Предварительная стоимость всего физического барьера составляла около 150 млн евро, сейчас же подсчитано, что он будет стоить около 120 млн евро.

Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км проходит по берегам рек и озер.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ