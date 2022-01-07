Вильнюсская елка – символ белой зимы

Фото BNS/ Lukas Balandis

Вильнюсская елка и в этот раз попала в списки самых впечатляющих елок, составляемые мировыми СМИ, сообщает пресс-служба столичного городского самоуправления.

Зарубежные журналисты и блогеры из Великобритании и Польши, посетившие столицу Литвы в праздники, рассказывали о своих впечатлениях и рекомендовали посетить этот город. «Впечатляющая елка, созданная будто из снежных кристаллов, символизирует белую зиму», – писала журналистка итальянского Corriere Алессандра Магги. Вильнюсскую елку как одну из самых красивых в мире упоминали американский телеканал Matador Network, парижский Galaries Lafayettе, портал Euronews, британский портал Wanderlust и др. О нашей столице писала и британская газета The Guardian. Вильнюсская елка сохранила высокую позицию и в европейском рейтинге European Best Destinations.

По данным агентства Go Vilnius, о вильнюсской елке писали более чем в 50 публикациях, которые прочли больше 150 млн людей в разных странах мира. По словам директора Go Vilnius Инги Романовскене, творческое Рождество в Вильнюсе не только помогает городу становиться заметнее в зарубежных СМИ, но и привлекает туристов.

Кстати, по сообщениям СМИ, затраты на оборудование главной елки столицы составили около 90 тыс. евро. Второй по величине город Литвы — Каунас потратил на установку ели около 160 тыс. евро. На третьем месте по затратам на рождественскую ель стал Панявежис. Из городского бюджета на ее оборудование потрачено около 47 тыс. евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt