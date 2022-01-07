Адреса на конвертах по новым правилам

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Правительство Литвы одобрило предложение по изменению правил написания адресов на конвертах – теперь вместе с адресом получателя нужно будет указывать почтовый индекс. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В Литве есть жилые районы и улицы с одинаковыми названиями, поэтому индексы помогут почтовым служащим, которые проверяют отправления с неточным адресом и пытаются выяснить правильный адрес, идентифицировать настоящего получателя почты.

Произойдут следующие изменения: к адресу добавится почтовый индекс; от дублирующих данных для формирования адреса (коды муниципалитета, сянюнии, места жительства и улицы) решено отказаться; при написании адреса в документах его составные части должны быть изложены в соответствии с правилами оказания универсальной почтовой услуги; определения адреса, зданий и помещений будут уточнены; будет установлено, что объектами адресов не являются временные здания и пристройки к зданиям, которые не могут быть учтены как отдельные объекты недвижимости, также здания и пристройки к зданиям, квартиры или нежилые помещения на морской территории Литовской Республики формируются как отдельные объекты недвижимости.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ