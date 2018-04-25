Чем грозит локдаун Европе? Страны ЕС – в поисках «рецепта спасения экономики»

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Прогнозы аналитиков в отношении европейской и мировой экономики полны пессимизма, предрекая глубокую рецессию. Поэтому противники ограничительных мер всё громче говорят о необходимости хотя бы частичного запуска бизнес-процессов.

В ЕС пока на многие вещи страны смотрят диаметрально по-разному, одни, даже несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, ужесточают карантин, другие готовы отказаться от режима локдауна уже в ближайшие дни. Разногласия внутри Евросоюза привели даже к невозможности согласовать пакет финансовых мер по экстренной помощи европейской экономике.

«Мы слишком много слушаем вирусологов!» – таким громким заголовком немецкое издание Bild обрушилось с критикой на федеральные власти, которые, по мнению журналистов, в принятии решений идут на поводу у общественного мнения, сформированного медицинскими сводками.

Авторы статьи призывают чиновников серьёзнее задуматься над тем, что страна болеет не только, когда её люди попадают в больницы, но и когда они погружены в депрессию из-за непонимания, как спасать свой бизнес или чем кормить семью. И что делать, если меры по защите от коронавируса и спасению одних ставят под угрозу жизни других?

Томас Штраубхаар, экономист, профессор Университета Гамбурга: «Я считаю, что политика должна основываться на том, что человеческие жизни должны быть защищены наилучшим образом, но это не должно разрушать экономику. Нужен баланс. Потому что в конечном итоге именно здоровая экономика может обеспечить хорошую систему здравоохранения. Возможно, это не совсем принимают те, кто болен или кто боится заразиться, но это так. Мы можем в краткосрочной перспективе спасти сотни жизней, но это может ослабить всю систему здравоохранения, а это ведь множество других заболеваний. Кто будет лечить болезни сердца, онкологию? Как покупать медоборудование, медикаменты и платить специалистам, если не работает экономика?»

Не окажется ли цена борьбы с пандемией слишком высокой по сравнению с потерями от неизбежной экономической рецессии? Дебаты на эту тему всё активнее разворачиваются в европейском обществе.

Германн-Йозеф Тенхаген, главный редактор журнала Finanztip: «Нынешняя экономическая ситуация является для нас совершенно новой, с таким положением вещей мы никогда еще не сталкивались. Я могу объяснить призывы многих советников поступить так в медицине, мол, давайте введём экономику в искусственную кому, а потом, когда станет легче, выведем. Но это жизнь, люди должны понимать не только логику, но и последствия таких политических решений. Почему «Люфтганза» должна остановить работу 90 тысяч своих сотрудников, почему человек должен закрыть свой небольшой магазин, который работал у него 23 года, в то время как по соседству продолжает работать супермаркет и так далее. Этот кризис не похож на предыдущие, он сложен тем, что нас заставляют сидеть на своих стульях и ничего не делать, а люди хотят знать, что дальше».

Что дальше? Этим вопросом сегодня озабочены бизнес-ассоциации и промышленники. Европейская автоиндустрия каждую неделю простоя теряет 8 миллиардов евро, на 90% сокращены авиарейсы внутри европейского пространства, что скорее всего приведёт к массовому банкротству авиакомпаний, а значит, больно ударит по туристической отрасли, что потянет за собой клубок проблем в индустрии услуг и мелкого бизнеса. Под угрозой в ЕС уже сейчас 8% рабочих мест, это 12 миллионов человек. Каждый месяц локдауна будет сокращать европейскую экономику на 3%, прогнозируют аналитики.

Министры финансов ЕС ищут пути выхода из надвигающегося кризиса, но пока все их предложения сводятся к вливанию денег в европейскую экономику, и как раз здесь возникает много разногласий. Нидерланды отвергают выпуск еврооблигаций, Франция предлагает создать европейский фонд солидарности, Германия – за использование общего стабилизационного механизма, Испания отказывается увеличивать кредитную нагрузку на свою экономику, опасаясь ещё более тяжёлых последствий после выхода из режима изоляции. Пандемия – проблема общая, говорят наблюдатели, но кредиты отдавать придётся каждому отдельно. Встреча Еврогруппы пока закончилась безрезультатно.

Олаф Шольц, министр финансов Германии: «Если объединить все наши предложения, то они составят примерно 500 миллиардов евро, но мы должны быть едины. Все должны поддержать эти инициативы. Я надеюсь, что до Пасхи мы выработаем общее решение».

Об ослаблении карантинного режима стали объявлять европейские страны – Чехия и Австрия. В Германии на радость футбольным болельщикам возобновили командные тренировки клубы Бундеслиги. Пока с соблюдением мер предосторожности, но это первый шаг к тому, чтобы возобновить весь чемпионат.

Ханс-Дитер Флик, тренер ФК «Баварии»: «Мы должны тренироваться. Начнётся ли чемпионат в начале мая, в середине мая или в конце, даже если в июне… Но мы должны быть готовы к тому, что всё возобновится. Это не нам решать, конечно, но болельщики с нетерпением ждут, что футбол должен вернуться».

На севере Европы скандинавы – Дания и Норвегия – уже на следующей неделе готовы снять запреты на посещение школ, детских садов и работу сферы услуг.

Не последнюю роль в принятии такого решения Дании и Норвегии сыграл пример Швеции, которая, как и Беларусь, даже когда в больницы продолжают поступать люди с симптомами коронавируса, не отказалась от идеи не блокировать страну и сохранила тактику точечной борьбы с эпидемией.

Примечательно, что более либеральный и сдержанный подход в борьбе с вирусом перестал получать публичные упрёки. Всё больше понимания, в том числе и в странах Евросоюза, находит стратегия не прямых запретов, а добровольных мер и здравого смысла.