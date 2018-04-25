Через Литву в Латвию поступало в два раза больше газа

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В первом полугодии этого года через Литву в Латвию было транспортировано 2,5 тераватт-часа природного газа – в два раза больше, чем за тот же период прошлого года (1,2 T тераватт-часа).

В январе-июне в Литву было поставлено 15,3 тераватт-часа газа, за вычетом газа, транспортированного в Калининградскую область. Это почти на одну десятую часть больше, чем за тот же период прошлого года (14 тераватт-часов), сообщил литовский оператор системы передачи природного газа Amber Grid.

По сообщению компании, хотя в первом квартале по причине теплой зимы потребление газа в Литве упало, данные за полугодие показывают, что за шесть месяцев газа было потреблено почти столько же, сколько за первое полугодие прошлого года – 12,6 тераватт-часа.

Amber Grid утверждает, что потребление в Литве значительно повысило оборудование компании Ignitis gamyba, которая в последнее время значительно повысила производство электроэнергии. Газ употреблялся больше обычно по причине особо низких цен этой зимой и выгодной ситуации на рынке электроэнергии.

В первом полугодии этого года с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) потребителям в Литве и Балтийских странах было поставлено 72% общего количества газа, а по трубопроводам из Беларуси и Латвии – 28%.

Транспортировка газа из Беларуси через Литву в Калининградскую область в первом полугодии составила 12,4 тераватт-часа и была на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (13,5 тераватт-часа).

Газ в Литву поставляется через Клайпедский ТСПГ и из России через Беларусь и Латвию. В 2022 году, когда будет запущен газопровод между Литвой и Польшей GIPL, возникнет еще один путь поставок газа Литве и другим Балтийским странам.