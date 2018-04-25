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Эксперты спрогнозировали, как изменится численность населения Земли в 2100 году

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Группа международных ученых сделала прогноз, как изменится численность мирового населения к 2100 году. По данным исследования, она не возрастет, а сократится, сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на медицинский журнал The Lancet.

В научной работе рассматривались 195 стран. По прогнозам, к концу века в 183 из них уровень рождаемости упадет настолько, что поддерживать количество населения удастся только с помощью иностранных мигрантов.

Численность мирового населения достигнет своего пика в 2064 году, составив 9,6 млрд человек, а затем начнет сокращаться. К концу XXI века на планете будут проживать 8,8 млрд человек — почти на 2 млрд меньше, чем гласили предыдущие прогнозы, в том числе от экспертов ООН. Население 23 стран, включая Японию, Италию, Испанию, Южную Корею, Португалию и Таиланд, сократится более чем на 50%.

Ученые также предупредили о значительном изменении возрастной структуры населения. К 2100 году на Земле будет насчитываться 2,37 млрд человек старше 65 лет и всего 1,7 млрд — моложе 20 лет. В Индии и Китае в грядущие десятилетия, по прогнозам экспертов, резко сократится количество трудоспособных граждан, что приведет к экономическому упадку.

Средний коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) будет неуклонно снижаться — с 2,37 в 2017 году до 1,66 в 2100-м. Отмечается, что для простого воспроизводства населения он должен быть не ниже 2,1.

Значительное снижение рождаемости ожидает страны, где сейчас наблюдается самый резкий рост населения — в Африке к югу от Сахары. Коэффициент рождаемости упадет там с 4,6 до 1,7. Единственный регион, население которого к 2100 году возрастет, а не уменьшится, — это Северная Африка и Ближний Восток (в совокупности): с 600 млн в 2017 году до 978 млн в 2100-м.

Авторы научной работы подчеркнули, что в ближайшие десятилетия многие страны столкнутся с проблемой сокращения молодежи и трудоспособного населения и увеличением количества пенсионеров. Такая ситуация может привести к серьезным сдвигам в экономике.

Ранее сообщалось, что численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек. В докладе немецкого фонда «Население Земли» отмечается, что население планеты ежегодно увеличивается на 82 млн человек. В мире каждую секунду рождаются в среднем 2,6 ребенка.

belta.by

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