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Одной маской не поможешь: что рекомендуют для защиты от COVID19

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Чем теснее вы взаимодействуете с другими людьми и чем дольше это взаимодействие, тем выше риск распространения COVID-19. Центры контроля и профилактики заболеваний рекомендуют  защищаться во всех случаях, когда вы выходите из дома.

Напоминаем о том, что если у вас есть подтвержденная коронавирусная инфекция или подозрение на нее, если вы были в тесном контакте с заболевшим или инфицированным человеком, важно оставаться дома и держаться подальше от других людей.

Если вы чувствуете себя здоровым и у вас нет положительного теста на вирус, вы можете выходить, но всегда должны учитывать меры по защите. Помните о том, что:

  • взаимодействие с большим количеством людей повышает ваш риск;
  • находясь в группе с людьми, которые не дистанцируются и не носят защитных масок, вы рискуете;
  • взаимодействие с новыми людьми (например, теми, кто не живет с вами) также повышает ваш риск;
  • у некоторых людей есть вирус, но нет никаких симптомов, и еще неизвестно, как часто люди без симптомов могут передавать вирус другим;
  • следует сохранять дистанцию около 2 метров между вами и другими;
  • внутренние помещения более рискованны, чем наружное пространство;
  • держаться на расстоянии от других людей особенно важно для людей, которые подвергаются более высокому риску серьезных заболеваний, таких как пожилые люди и люди с основными заболеваниями;
  • если вы проводите больше времени с людьми, которые могут быть заражены, вы рискуете заразиться;
  • если вы проводите больше времени с людьми, вы больше рискуете заразить их, если вы заражены, но еще об этом не знаете.

CDC рекомендует, выходя из дома, всегда брать с собой:

  • маску или тканевое лицевое покрытие;
  • салфетки;
  • дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%.

Салфетки могут быть как влажными, так и сухими, их цель – создавать барьер между вашими руками и другими поверхностями (например, поручнями или ручками дверей, кнопками и кранами в туалетах), также в салфетку можно кашлять и чихать, чтобы не подвергать риску других людей.

Самые безопасные виды активности вне дома – те, где вы можете поддерживать пространство между вами и другими людьми не менее 2 метров. Внутренние пространства с меньшей вентиляцией и социальной дистанцией более рискованны, чем наружные. Взаимодействие без масок также увеличивает риски.

diasporanews.com

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