ЕК утвердила схему помощи на сумму 47,5 млн евро для фермеров Литвы

Nuotrauka pixabay.com

Еврокомиссия (ЕК) утвердила схему помощи на сумму 47,5 млн евро литовским предприятиям по переработке и производству продуктов из свинины, овощей и аквакультуры, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Система помощи была утверждена на основании принятой 19 марта ЕК временной системы государственной помощи, сообщила ЕК.

В соответствии со схемой, помощь в объеме 7,5 млн евро будет предоставляться как прямые дотации, а в объеме 40 млн евро — как субсидируемые нормы годовых по кредитам.

Как отмечает ЕК, схема для Литвы соответствует установленным во временой системе условиям, кроме того, литовский инструмент необходим, он подходит и пропорционален для восстановления экономики страны.