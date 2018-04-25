Министр обороны США запретил поднимать флаг конфедератов военных объектах

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Министр обороны США Марк Эспер опубликовал 17 июля у себя в Twitter меморандум, в котором перечислены флаги, которые можно вывешивать на объектах, находящихся в ведении Министерства обороны США. Флага армии Конфедерации в этом перечне нет, сообщает «Интерфакс».

Новые правила распространяются на демонстрацию флагов в общественных местах на всей территории Пентагона, включая офисные здания, корабли ВМФ, самолеты, общую зону казарм, учебные помещения.

«Сегодня я издал меморандум для вооруженных сил по поводу флагов на объектах Министерства обороны. С этим изменением политики мы будем и дальше улучшать моральный дух, сплоченность и готовность сил к защите нашей великой нации», — заявил Марк Эспер после публикации документа.

В то же время в число государственных символов, которые может демонстрировать Министерство обороны США, вошли, в том числе, флаги штатов и территорий США, а также округа Колумбия, флаги вооруженных сил, гражданские флаги, флаги организаций, членом которых являются Соединенные Штаты (например, НАТО).

«Мы всегда должны быть сосредоточены на том, что нас объединяет, на нашей клятве под присягой Конституции и на нашем общем долге защищать нацию», — написал Эспер в записке, сопровождающей меморандум.

«Флаги, которые мы видим, должны соответствовать военным приказам верного порядка и дисциплины, относиться ко всем нашим людям с достоинством и уважением и отвергать символы, вызывающие раскол», — добавил он.

Обсуждение о возможности запрета на использование в США символов конфедератов приобрело новую силу на фоне волны протестов, возникших после того, как от силового воздействия полицейского в Миннеаполисе (штат Миннесота) скончался афроамериканец Джордж Флойд.