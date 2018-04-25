Через погранпункт в Лаздияй в Литве пропускают лишь грузовики до 7,5 тонны

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С часу ночи субботы через контрольно-пропускной пункт (КПП) в Лаздияй, что на границе Литвы и Польши будут пропускаться только грузовые транспортные средства весом не более 7,5 тонны, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

«С ночи субботы польские должностные лица на КПП Лаздияй-Огродники не будут пропускать грузовые автомобили, общая масса которых превышает 7,5 тонны», – говорится в сообщении.

По информации пограничников более тяжелым грузовикам предлагается выбирать КПП Калвария -Будзиск, где не применяются ограничения по весу.

Литва и Польши закрыли свои границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но движение товаров не ограничено.