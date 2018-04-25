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В Неменчине на вирус проверено более 1000 жителей

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В находящемся в Вильнюсском районе городке Неменчине, который стал очагом коронавируса, проверены более тысячи жителей, тестирование продолжается, его результаты покажут, удалось ли взять ситуацию под контроль, сообщили муниципальные власти. 

Директор администрации Вильнюсского района Люцина Котловская сообщила BNS, что к вечеру понедельника количество взятых мазков «составит, вероятно, полторы тысячи». В городке проживают более 4 тыс. жителей. 

В минувший четверг на неделю в связи с угрозой распространения коронавируса на неделю был ограничен въезд и выезд из Неменчине.

Л. Котоловская надеется, что не придется продолжать закрытие городка. 

«Я полагаю, что люди сами прекрасно все понимают и не хотят рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем своих близких. Я думаю, что эта дисциплина будет сохраняться и через неделю. Если бы спрашивали именно меня, я бы сказала, что недели достаточно, потому что люди дисциплинированы», – сказала BNS Л. Котоловская.

По ее словам, в пятницу, после того, как коронавирус был подтвержден у нянечки Неменчинской больницы поддерживающего лечения и ухода, новых очагов в медучреждениях, учреждениях ухода и домах престарелых городка, или в компаниях не было обнаружено. 

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сообщила BNS, что анализ всех подопечных в больнице для престарелых был отрицательным  – 16 ее пациентов передали близким, оставшиеся 19 распределены по палатам по одному. После того, как большей части персонала пришлось изолироваться, больнице помогают коллеги из Вильнюсской клиники Сантарос.

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