Чешских болельщиков оштрафовали за купание голышом в Венеции

Фото pixabay.com

В Венеции двое туристов заплатили штраф в размере трех тысяч евро за купание голышом в канале. Об этом сообщает CNN.

Двое мужчин, раздевшись догола, прыгнули из лодки в канал рядом с площадью Сан-Марко. Их увидели местные полицейские, которые заставили нарушителей подняться на берег и одеться.

Туристы оказались чешскими болельщиками футбольного клуба Славия. Они приехали поддержать родной клуб в матче Лиги чемпионов против Интера.

Чехов оштрафовали на сумму около 3000 евро согласно с новыми законами, призванными ограничить неподобающее поведение туристов в городе.