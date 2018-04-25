Обман в большом спорте

Фото Wikipedia.org

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Умерла одна из самых знаменитых мошенниц в истории спорта — Рози Руис. Когда-то она притворялась, что больна раком. Сейчас сгорела от него по-настоящему.

В апреле 1980 г. никому не известная 26-летняя американка кубинского происхождения пересекла финишную черту Бостонского марафона. Сенсация — 2:31:56. Так быстро женщины в Бостоне ещё не бегали.

Рози всего полгода назад засветилась в марафонских протоколах — прибежала в Нью-Йорке одиннадцатой. В Бостоне стала первой, улучшив свой результат аж на 25 минут. После 42 километров Рози не задыхалась, не покрывалась потом, а на вопросы журналистов «Как?!» отвечала: «Я с утра почувствовала прилив энергии». Но вопросы к Рози росли. Дело в том, что она не могла внятно рассказать про свою подготовку, не знала элементарных для марафонцев терминов, не помнила деталей дистанции, а соперницы и волонтёры не помнили её саму. Опять же ни одна из тысяч фотографий, сделанных вдоль первых 40 км, не зафиксировала Рози… А вскоре нашлись свидетели, видевшие, как Руис выбежала из толпы зрителей на трассу, когда до финиша Бостонского марафона оставалось меньше 2 км. Потом появилась женщина, заявившая, что ехала с Руис в метро в то время, когда та «бежала» свой первый Нью-Йоркский марафон. Затем выяснилось, что изначально в заявке на участие в забеге в Нью-Йорке Рози хотели отказать — та слишком поздно её подала. Руис разжалобила организаторов, соврав им, что умирает от рака мозга.

Лавровый венок слетел с головы Рози, а результаты в двух марафонах были аннулированы. Позже её приятель подтвердил, что Руис действительно преодолевала часть дистанций на метро. Сама она так и не признала вину. Обещала ещё раз пробежать марафон на спор, но обещание не выполнила. Потом в жизни Рози был арест за хищение денег в компании, где та работала, дальше арест за участие в кокаиновой сделке… Умерла она через 40 лет после своего первого ненастоящего марафона от настоящего рака.

Бегущие во лжи

Обман на марафонских дистанциях «дебютировал» ещё на первых Олимпийских играх в 1896 г. Грек Спиридон Белокас тогда проехал часть пути на повозке. Через 8 лет американец Фред Лорц повторил этот трюк на Олимпиаде уже на машине…

После истории с Руис спортсменов обязали использовать электронные чипы, чтобы отслеживать аферистов. Помогло ли это очистить марафон? Ответ знает американец Дерек Мерфи, ведущий блог «Марафонские расследования». Мерфи только за полтора года насчитал 250 случаев мошенничества.

Самым же достойным продолжателем дела Руис стал Сергио Мотсоененг, бежавший супермарафон (90 км) в Африке. Часть дистанции Сергио честно преодолел сам, часть «закрыл» свежий брат-близнец Фика (передача стартового номера и чипа происходила в туалете). Финишировавший в десятке Мотсоененг даже получил какие-то призовые, а потом кто-то изучил фотографии с супермарафона и решил поинтересоваться: «Почему у Сергио во время забега часы то на правой руке, то на левой; шрам на ноге то есть, то нет».

Кстати, трюк с близнецами исполнили однажды и на Олимпиаде. В 1984 г. легкоатлетка из Пуэрто-Рико Мадлен де Хесус была заявлена в нескольких дисциплинах, но получила травму, выступая в прыжках в длину. В эстафете её заменила сестра. Близняшек разоблачил тренер и снял команду с соревнований.

Укол без совести

Не допингом единым жив обман. В богатой коллекции спортивного жульничества чего только нет. Многочисленные чемпионки, которые на поверку оказывались мужиками. Специальное вещество, которое разъедало глаза сопернику (по словам секунданта боксёра Сонни Листона, такое вещество втёрли в перчатки Сонни в перерыве его поединка с Мухаммедом Али). Немецких саночниц на Олимпиаде-68 поймали на том, что те нагревали полозья для более быстрого скольжения. Как рассказывал известный бобслеист Владимир Козлов, в СССР тоже подумывали над температурным фокусом: «Инженеры предлагали сконструировать устройство, которое уже на самой трассе давало бы электрический разряд в полозья, моментально разогревая их до повышенных температур. Правда, до реальных экспериментов не дошло — спрятать такие батареи просто невозможно».

Наш пятиборец Борис Онищенко использовал «волшебную» кнопку, вмонтированную в рукоятку шпаги. В итоге СССР вместо «золота» в пятиборье (конкур, стрельба, бег, плавание, фехтование) на Олимпиаде-76 получил грандиозный скандал. «Система судейства в фехтовании устроена так, что при касании противника шпагой замыкается электрическая цепь и за спиной уколотого загорается лампочка. Так вот, Онищенко и близко не коснулся шпагой противника из Англии, но лампочка сработала, — поясняла „АиФ“ известная фехтовальщица Галина Горохова. — Оказалось, у Бориса в рукоятку была вмонтирована кнопка. Нажимая на неё, он замыкал цепь и включал лампочку. Наше руководство со стыда сгорало! Самое интересное, что Онищенко был отличным спортсменом. Но, видимо, побоялся, что могут засудить, и заказал у какого-то инженера эту кнопку».

Фото Wikipedia.org

Онищенко — не единственный, кто хитрил в пятиборье. Отличились и тунисцы, выступавшие в командном турнире (3 человека в команде) на Олимпиаде-60. Правда, их случай — не про желание вырвать победу, а про то, как бы совсем не опозориться. Тунисские пятиборцы умудрились завалить почти всё — в бассейне чуть не утонули, в стрельбе чуть не попали в судью, в конкуре всех троих скинули лошади. Набрать хоть какие-то очки можно было за счёт фехтования, тем более что один человек в команде неплохо управлялся со шпагой. Он и должен был выходить на площадку три раза (и за себя, и за тех двоих парней). Предполагалось, что подмены судья и соперники не заметят, поскольку фехтовальщики выступают в масках. Номер, впрочем, не прошёл, команду дисквалифицировали.

Лжеинвалиды

Есть в «сборной аферистов» и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые не так уж и ограниченны. Самый известный эпизод — победа испанских баскетболистов на Паралимпиаде-2000 в турнире среди людей с интеллектуальными нарушениями. Сорвал с команды маску «умственно отсталых» испанский журналист, узнавший, что 10 из 12 игроков вполне себе здоровы. После скандала спортсменов с расстройством интеллекта одно время даже не пускали на Паралимпийские игры, сомневаясь в их диагнозах.

Поработали над разоблачением паралимпийцев и журналисты BBC, рассказавшие о том, как те обманывают медкомиссии, чтобы получить возможность выступать в классе с более слабыми соперниками (у людей с одинаковым заболеванием/поражением могут быть разные возможности, для этого и существует деление на классы). Так, одни спортсмены сидят перед медкомиссией в холодной воде, что ухудшает мышечный тонус. Другие фиксируют на несколько дней руку эластичным бинтом, после чего кажется, что рука не разгибается.

Несколько лет назад Александр Качанов, возглавлявший Ростовскую региональную общественную организацию инвалидов «Донской инвалидный спортивный клуб», проговорился о том, что в России существуют лжеслепые в плавании, голболе (игра среди инвалидов по зрению), лёгкой атлетике, футболе. Он также утверждал, что обмануть медкомиссию этим людям большого труда не составляет. Зачем им это надо?

«Лжеинвалиды получают премии за медали, за места, к различным праздникам и юбилеям, подарки, автомобили, квартиры, — объяснял Качанов. — Журналисты их представляют мужественными людьми, победившими свой недуг и достигшими высот неимоверными усилиями духа…»

…Рози за свою победу получила только лавровый венок. Денег за победу в марафоне тогда не давали. Возможно, в её случае это был просто дух авантюризма или желание похвастаться перед подругами. Сейчас на кону — призовые, спонсорские контракты и прочие бонусы. А значит, продолжение детектива «Обман в большом спорте» следует.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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