Литовская Партия свободы открыла филиал в Вильнюсе

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Новая либеральная партия открыла отделение в Вильнюсе, говорится в их группе на Facebook. Председателем филиала Партии свободы стал Каспарас Адомайтис. Он является председателем комитета по экономике и финансам Вильнюсского городского совета.

Партия свободы была создана в середине февраля этого года членом Сейма Аушрине Армонайте и мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом, которые вышли из состава «Движения либералов».

Первый съезд новой политической силы состоялся в июне в столице Литвы. В нем участвовали более 850 человек. Официально число учредителей партии насчитывает около 2500 человек.

Председателем партии стала А. Армонайте. Во время съезда она подчеркнула, что их цель – создать сеть отделений в регионах и подготовиться к выборам в парламент, которые должны пройти в следующем году.

Информация «ЛК», BNS

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