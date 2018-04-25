Литовская Партия свободы открыла филиал в Вильнюсе

Новая либеральная партия открыла отделение в Вильнюсе, говорится в их группе на Facebook. Председателем филиала Партии свободы стал Каспарас Адомайтис. Он является председателем комитета по экономике и финансам Вильнюсского городского совета.
Партия свободы была создана в середине февраля этого года членом Сейма Аушрине Армонайте и мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом, которые вышли из состава «Движения либералов».
Первый съезд новой политической силы состоялся в июне в столице Литвы. В нем участвовали более 850 человек. Официально число учредителей партии насчитывает около 2500 человек.
Председателем партии стала А. Армонайте. Во время съезда она подчеркнула, что их цель – создать сеть отделений в регионах и подготовиться к выборам в парламент, которые должны пройти в следующем году.
Информация «ЛК», BNS
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