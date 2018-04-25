Чиновники – жертвы грабителя

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Полицейским и следователям из Пакруойского района в Шяуляйском округе Литвы удалось сдвинуть с мертвой точки дело о 15 правонарушениях, в преступлениях подозревается 52-летний житель округа. Об этом сообщает пресс-служба Литовской полиции.

Как отмечается, ограбления незапертых кабинетов в самоуправлениях начались еще три года назад. В январе 2016 года в отделение полиции в Пакруойисе поступило заявление, что из сумки одной из чиновниц пропали документы, банковская карта и деньги. С банковского аккаунта жертвы было списано 850 евро. Тогда найти виновного не удалось.

Через пару лет злоумышленники ограбили одно из ЗАО в городе. У сотрудника компании пропали 180 евро и документы. Спустя пару недель в полицию сообщили еще об одном ограблении — на этот раз пострадал сотрудник сельскохозяйственной компании в городе Линкува Пакруойского района. Снова грабитель забрал документы, банковскую карту и 250 евро наличными. Во всех случаях целью грабителя были незапертые кабинеты. Найти виновного также не удалось.

В начале февраля этого года полицейские стали расследовать кражу. На этот раз у чиновника из деревни Линксмучяй украли из машины сумку с документами, для этого злоумышленник разбил окно автомобиля.

Примечательно, что сначала полиция не увидела связи между ограблениями и расследовала каждое дело в отдельности.

Правоохранители выяснили, что украденные банковские карты вор использовал в банкоматах и магазинах Шяуляйского и Панявежского округов. Однако идентифицировать человека по видеозаписям с камер наблюдения не получалось, поскольку он всегда был в солнечных очках и головном уборе.

Возможно, шяуляйским полицейским не удалось бы раскрыть дела, однако этим летом их коллеги из Акмяне сообщили, что смогли вычислить человека, который совершал в Акмянском районе ограбления подобные тем, которые происходили в Пакруойском. При обыске в доме подозреваемого была найдена одежда, похожая на ту, в которую был одет человек у банкоматов.

В итоге подозреваемый был задержан. Во время досудебного разбирательства мужчина, который является жителем Шяуляйского округа, признался в ограблениях в Пакруойском районе. Как заявил злоумышленник, ему легко было получить деньги с карт, поскольку к двум из них их владельцы прикрепили бумажки с PIN-кодом.

Жителю Шяуляйского округа предъявлены обвинения в пятнадцати преступных действиях — краже, несанкционированном приобретении и использовании электронных платежных средств, несанкционированном доступе к информационным системам, мошенническом приобретении чужой собственности.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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