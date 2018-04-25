Спорт: только факты

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Конгресс Международной федерации гребли (FISA) предоставил Литве право организовать второй этап Кубка мира 2021 года по академической гребле. Соревнования пройдут в Тракай. Город давно является национальной кузницей кадров в гребле, а, по словам главы Литовской федерации гребли Дайнюса Павилениса, страна рассчитывает еще и на проведение чемпионата Европы в 2024 году. Окончательное решение по ЧЕ-2024 конгресс FISA должен принять в феврале будущего года. Впрочем, и до проведения этапа Кубка мира еще предстоит выполнить немало работ в Тракай. Сюда включены и обустройство острова, и очистка озера, и создание инфраструктуры в самом городе (в перспективе — строительство новой гостиницы). У Тракай большой опыт организации соревнований по гребле, но до сих пор это были мероприятия не такого престижного масштаба, как Кубок мира.

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В Брюсселе прошел финальный раунд Бриллиантовой легкоатлетической лиги, в котором принял участие единственный спортсмен от Литвы Андрюс Гуджюс. Лучшая попытка дискобола Гуджюса в столице Бельгии пришлась на 65 метров 19 сантиметров, но это оказался только четвертый результат. Пропустив из-за операции более половины сезона, Гуджюс принял участие только в двух этапах турнира и занял в общем зачете восьмое место. В прошлом году Гуджюс занял по итогам сезона в Бриллиантовой лиге второе место.

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На молодежном первенстве континента (U-19) в Софии Габриэле Деконтайте стала первой в истории женского бокса Литвы, кому удалось выиграть золотую медаль чемпионата Европы. Деконтайте, выступавшая в весовой категории до 75 килограммов, вышла в полуфинал, победив соперницу из Украины (5-0). В упорном поединке за место в финале одолела ирландку О’Рурк (3-2). В решающем поединке за титул против турчанки Сены Эрдоган Габриэле выиграла бой по решению судей (4-1) и стала первой литовской обладательницей чемпионского титула в женском боксе. Помимо «золота» Деконтайте литовские боксеры привезли из столицы Болгарии еще две «бронзы». Награды завоевали Габриэль Савицкас ( до 81 килограмма) и Арас Дуденас (до 91 килограмма).

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В новом сезоне 2019/2020 чемпионата Литвы по хоккею с шайбой примут участие шесть клубов. Помимо прошлогодних участников турнира – электренайской «Энергии», вильнюсских «Хоккейных Панков» и «Железных Волков», клуба «Каунас Хоккей» в чемпионате примет участие еще один представитель Каунаса — «Балту Айняй», и клуб «Клайпеда». Турнир стартует 2 октября матчем финалистов последнего сезона «Энергия» — «Хоккейные Панки». Чемпионат пройдет в пять кругов, все команды проведут по 20 матчей до 29 февраля будущего года. Затем начнется плей-офф. Чемпион определится не позднее 5 апреля.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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