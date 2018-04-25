Горшочек, вари!

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Ароматный густой суп, сочное мясное рагу, нежные пельмени — блюда, приготовленные в горшочках, всегда получаются необыкновенно вкусными и становятся настоящим украшением трапезы.

Готовя в глиняной посуде, мы максимально сохраняем все полезные качества продуктов. Из-за того, что толстые стенки горшка нагреваются медленно и равномерно, блюдо не жарится, не варится и не тушится, а томится. Новые, только что из магазина, горшочки перед использованием должны пройти некоторую обработку. Сначала рекомендуется наполнить их до краев холодной водой и дать постоять в течение часа. Затем поставить в еще не разогретую духовку и на умеренном огне довести воду до кипения. После этого нужно вынуть горшочки, дать воде остыть, а затем вылить ее. Таким образом в порах глины останется влага, и при тепловой обработке стенки емкости не будут вытягивать воду из готовящихся продуктов. Мыть горшочки следует мягкой тряпочкой, используя хозяйственное или детское мыло. Частицы химических моющих средств проникают в поры глины, а потом при готовке попадают в пищу. Вымытые емкости насухо вытирают, заполняют скомканной чистой бумагой и закрывают крышкой. И еще один совет: приобретая набор горшочков, не забудьте купить и маленький ухват, чтобы, не обжечься, когда будете доставать их из духовки.

Овощные рагу и грибы лучше готовить при температуре не выше 160 °C, а блюда из мяса и птицы — при 200 °C. Если возникнет необходимость долить в горшочек бульон или воду в процессе томления, жидкость надо предварительно подогреть, иначе стенки посуды могут треснуть от перепада температуры.

Отличным помощником в приготовлении горячих блюд непременно станет и символ кухни стран Магриба — тажин, достоинства которого уже успели оценить многие хозяйки. Это глиняный сосуд, похожий на большую глубокую сковороду, с толстыми стенками и дном и высокой конусообразной крышкой. Секрет тажина — именно в необычной форме крышки, которая обеспечивает постоянную циркуляцию влаги внутри посуды. Пар,образующийся во время приготовления, конденсируется на крышке, и конденсат стекает по стенкам обратно на дно емкости, где снова испаряется. Процесс повторяется вновь и вновь. Таким образом в тажине создается уникальный микроклимат. Мясо (включая даже самую жесткую говядину) или птица, пропитанные ароматами овощей и специй, никогда не подгорят и будут таять во рту. Традиционно тажин прогревают на углях, но в домашних условиях можно обойтись и газовой плитой. Готовить надо на маленьком огне, подложив под емкость рассеиватель — металлическую пластину с дырками, — чтобы еда не пригорала. Впрочем, тажином называют не только саму посуду, но и блюда, приготовленные в ней. Ингредиенты обычно заранее не обжаривают. Крупные куски мяса или птицы на косточке, овощи (картофель, сладкий перец, морковь, томаты, лук) и специи (куркуму, шафран, кориандр, зиру) сразу закладывают в тажин, добавляют мед и кусочки фруктов и томят все в собственном соку.

КЕФТА ПО-ВОСТОЧНОМУ В ТАЖИНЕ

На 3 персоны: фарш из баранины — 500 г, помидоры — 500 г, яйца — 3 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, тмин — 0,5 ч. л., паприка сладкая — 1 ч. л., масло растительное, соль

Соединить фарш со специями, перемешать. Сформировать тефтели. Лук и чеснок измельчить, обжарить в тажине на растительном масле. Помидоры надрезать, опустить в горячую воду. Снять кожицу и мелко нарезать. Отправить к луку и чесноку, посолить. Тушить до более-менее однородной массы, постоянно помешивая. В соус опустить тефтели, готовить под крышкой 15-20 минут. Поверх тефтелей разбить яйца. Тушить до готовности яиц (около 10 минут). Подавать блюдо можно со свежей зеленью.

РАССОЛЬНИК ПОСТНЫЙ В ГОРШОЧКАХ

На 4 персоны: крупа перловая — 1 стакан, картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., огурцы соленые — 2 шт., масло растительное, соль

Морковь и лук очистить, измельчить. Пассеровать на растительном масле. Картофель вымыть, очистить, порубить кубиками. Огурцы нарезать полосками. Морковь, лук, картофель, огурцы и перловую крупу равномерно распределить по горшочкам. Посолить. Залить водой (не до краев). Готовить 60-80 минут в духовке при 180 °С.

БАРАНИНА С НУТОМ В ТАЖИНЕ

На 3 персоны: баранина — 600 г, нут консервированный — 250 г, морковь — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, бульон мясной — 250 мл, куркума — 1 ч. л., тмин — 1 ч. л., паприка — 2 ч. л., масло оливковое

Баранину нарезать кубиками. Соединить 2 ст. л. масла и все специи — этим маринадом залить мясо, перемешать, оставить на 4 часа. Лук и чеснок очистить, измельчить. Разогреть масло в тажине, обжарить маринованное мясо. Выложить на тарелку. Затем пассеровать лук и чеснок. Добавить обжаренное мясо и бульон. Тушить на умеренном огне около полутора часов. Морковь очистить, нарезать кружочками. Отправить в тажин морковь и нут, готовить еще полчаса.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША СО СВИНИНОЙ В ГОРШОЧКАХ

На 5 персон: свинина — 1 кг, крупа гречневая — 3 стакана, морковь — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., масло сливочное — 100 г, масло подсолнечное — 2 ст. л., соль

Свинину нарезать небольшими кубиками, удалить лишний жир. Обжарить на подсолнечном масле до образования корочки. Распределить мясо по горшочкам. Лук и морковь очистить, нашинковать, пассеровать и выложить поверх мяса. В каждый горшочек всыпать гречку. Залить водой содержимое (вода должна покрыть ингредиенты). Посолить. Добавить по кусочку сливочного масла. Готовить 40 минут в духовке при 180 °С. Можно подавать с зеленью по вкусу.

РАГУ В ТАЖИНЕ

На 2 персоны: фарш говяжий — 400 г, картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., помидоры — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., зелень (любая) — 1 пучок, масло оливковое, соль

Лук очистить, измельчить. Пассеровать в тажине на оливковом масле. Добавить фарш, слегка обжарить. Картофель и морковь очистить, мелко порубить, отправить в тажин. Залить водой, посолить. Тушить на медленном огне 25-30 минут. Помидоры вымыть, нарезать кольцами. Выложить в тажин поверх остальных овощей и мяса. Готовить еще 15-20 минут. Блюдо посыпать измельченной зеленью и подавать.

КУРИЦА С ОВОЩАМИ В ТАЖИНЕ

На 6 персон: голени куриные — 1 кг, картофель — 4 шт., помидоры — 4 шт., перец болгарский — 1 шт., шафран, масло растительное, соль, перец черный молотый

Разогреть масло в тажине. Голени вымыть, обжарить до золотистого цвета. Овощи очистить, нарезать дольками. Переложить к курице. Посолить и поперчить. Тажин поместить в духовку. Готовить час при 180 °С. Щепотку шафрана залить стаканом кипятка, дать настояться 5-10 минут. Влить настой в тажин в середине приготовления и довести блюдо до готовности.

ЧАНАХИ В ГОРШОЧКАХ

На 2 персоны: баранина — 250 г, картофель — 250 г, помидоры — 300 г, баклажан -150 г, болгарский перец — 50 г, репчатый лук — 80-100 г, 2 дольки чеснока, соль, перец, хмели-сунели, зелень

Кусочек постной баранины режем небольшими кусочками и укладываем на дно горшочков. Солим, перчим и посыпаем щепоткой хмели-сунели. Картофель режем кубиками, маленькую луковицу режем полукольцами. Перемешиваем картофель с луком, чуть-чуть солим и укладываем в горшочки вторым слоем. Третий слой — порезанные кубиками и слегка подсоленные баклажаны. Каждый слой уминаем поплотнее. Половинку небольшого болгарского перчика нарезаем соломкой и укладываем поверх баклажанов. Следующий слой — свежие помидоры. Можно нарезать их ломтиками. Горшочки накрываем фольгой или крышечками и ставим на противень в теплую духовку. Духовку нагреваем до 180 градусов и тушим чанахи 1,5-2 часа в зависимости от того, какое мясо используем. Готовое блюдо достаем из духовки и в каждый горшочек выдавливаем зубчик чеснока. Затем добавляем мелко нарезанную зелень. Закрываем горшочки крышками и даем блюду настояться минут 15.

БЕЛОРУССКАЯ БАБКА

На 2 персоны: картофель — 5 шт., шампиньоны — 300 г., лук — 1 головка большая, сметана — 1 стакан, яйцо — 2 шт., сыр твердый — 100 г., соль, перец

Картофель потереть на крупной терке, вбить яйцо, добавить тертый сыр, посолить, поперчить. Грибы порезать и прожарить с луком, залить сметаной, посолить, поперчить. В горшочек слоями выложить картофель-грибы-картофель-грибы-картофель-грибы. Запекать, накрыв крышками, при температуре 180 градусов 45 минут. Приятного аппетита!

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