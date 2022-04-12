Четыре самоуправления Литвы требуют снять правовую охрану советских мемориалов

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Четыре муниципалитета Литвы обратились к специалистам по охране памятников с просьбой оценить возможность снятия правовой охраны с памятников советским воинам, чтобы памятники можно было перенести.

«Заявки подали муниципалитеты Расейняй, Паланги и Мариямполе», — сказал BNS в понедельник директор Департамента культурного наследия (ДКН) Видмантас Безарас.

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По его словам, также поступила заявка еще от одного муниципалитета, которая еще уточняется у специалистов.

Дискуссии о переносе советских памятников возобновились после российского вторжения в Украину и зафиксированной расправы над мирными жителями.

Однако Безарас подчеркнул, что для того, чтобы хотя бы оценить запросы муниципалитетов, необходимо скорректировать некоторые нормативно-правовые акты, устанавливающие критерии охраняемых объектов, в частности описание критериев оценки, отбора и уровня значимости недвижимых культурных ценностей.

В понедельник вопрос изменений Безарас обсудил с министром культуры Симонасом Кайрисом.

Директор департамента обращает внимание на разные обстоятельства и контекст памятников советским воинам, так как скульптуры и надписи очень разнообразны, а сами захоронения порой противоречивы.

По словам Безараса, часть скульптур можно было убрать, а часть оставить после установки дополнительных информационных табличек.

«Во время Второй мировой войны погибли миллионы людей, вероятно, не думая о том, что они сражались за идеалы коммунизма, а просто из-за плохого руководства, а иногда и выстрела в спину. Таким образом, мы думаем, что должны появиться дополнительные доски, чтобы объяснить двусмысленность этой войны. Потому что сейчас во многих местах много: «победителей», «освободителей», сказал он.

По словам Безараса, ДКН также обещает в ближайшее время разработать стратегию для муниципалитетов, как убрать советские реликвии, не нарушая Женевскую конвенцию и другие нормы международного права.

При этом он говорит, что если эти объекты наследия принадлежат России, поэтому еще предстоит выяснить, не может ли на них претендовать другое государство, например Украина.

«Из этих захороненных значительное количество составляют украинцы, белорусы и представители других национальностей. Поэтому, возможно, Украина имеет такое же право на те же объекты, что и Россия? Ведь Россия сейчас заявляет, что это их объекты наследия в других государствах. Это уже международные вещи — дела Министерства иностранных дел», — сказал он.

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