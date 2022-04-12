ЕС включил в черный список 21 авиакомпанию РФ

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Европейская комиссия включила в черный список 21 российскую авиакомпанию. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 11 апреля.

В EU Air Safety List, в частности, попали крупнейшие авиакомпании РФ — Аэрофлот, Россия, Победа, ЮТэйр, S7. Им запрещены полеты в пределах Евросоюза из-за «несоответствия международным стандартам безопасности».

Включение компаний в черный список «отражает серьезные опасения по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации Россией иностранных самолетов, заведомо разрешающей их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности», указано в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, 26 февраля Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями РФ.

Президент России Владимир Путин 14 марта разрешил авиакомпаниям страны не возвращать самолеты, взятые в лизинг за рубежом, а также одобрил предоставление им российских сертификатов летной годности.