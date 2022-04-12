Сто человек у посольства Германии призывали Берлин «проснуться» в вопросе войны в Украине

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Около сотни человек в понедельник вечером у посольства Германии в Вильнюсе призвали Берлин «проснуться» — отказаться от российских энергоресурсов и поставить больше оружия Украине, на которую напала Россия.

Как сообщил журналиста BNS с места проведения акции, во символической акции протестующие запускали мелодии будильника через мобильные телефоны.

Некоторые участники митинга укутались во флаги Украины, у других была символика в цветах флага этой страны.

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Протестующие также держат в руках плакаты на английском языке «Шольц будь как Борис», отсылающие к канцлерам Германии и Великобритании, «Геноцид в Украине реален» и другие.

Акцию организовал общественный деятель Агне Заланскайте, в ней также участвовал и первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.

У организаторов есть разрешение на митинг до 200 человек.

Недавно Германию критиковали за отсутствие поддержки Украины и нежелание вводить новые жесткие санкции против России.

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