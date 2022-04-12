Президент Украины Зеленский удаленно выступит перед Сеймом Литвы

Фото: Офис президента

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский удаленно выступит перед Сеймом Литвы.

После этого обращения парламентарии планируют рассмотреть и принять резолюцию, осуждающую военную агрессию России и военные преступления в Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заслушает выступление главы Украины в Сейме.

24 февраля Россия начала военное вторжение в соседнюю страну. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна стремится «денацифицировать» Украину путем военного нападения.

Многие гражданские здания были разрушены во время войны в Украине, и, как сообщается, украинцы обнаружили массовые захоронения мирных жителей, убитых в районах, отвоеванных у русских, некоторые из этих людей подверглись пыткам.

С начала войны Зеленский дистанционно выступал перед парламентами многих стран мира.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено