Чехия может пойти на установление верхней планки на энергоносители

Правительство Чехии может пойти на такой вынужденный шаг, как установление верхнего потолка цен на энергоносители. Это произойдет, если Брюссель не предложит общего решения государствам-членам Евросоюза на фоне галлопирующих цен на энергоносители.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявило Министерство труда и социальных дел страны. Одновременно с этим в ведомстве отметили, что такой шаг может обойтись казне в десятки миллионов евро, которые не будут покрыты налогом на сверхприбыль или дивидендами.
В Праге скептически относятся к вероятности нахождения решения на уровне ЕС. Как результат, многие страны уже сами установили предельные цены. После этого общее решение со стороны Евросоюза может не устроить эти страны. Однако все едины во мнении, что необходимо срочно двигаться в направлении ограничения цен на энергоносители, так как нынешнюю ситуацию с энергетикой можно охарактеризовать как коллапс рынка.
На прошлой неделе руководители некоторых регионов Чехии призвали Кабинет министров принять срочные меры на национальном уровне в связи с резким ростом цен.