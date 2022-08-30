Чехия может пойти на установление верхней планки на энергоносители

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Правительство Чехии может пойти на такой вынужденный шаг, как установление верхнего потолка цен на энергоносители. Это произойдет, если Брюссель не предложит общего решения государствам-членам Евросоюза на фоне галлопирующих цен на энергоносители.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявило Министерство труда и социальных дел страны. Одновременно с этим в ведомстве отметили, что такой шаг может обойтись казне в десятки миллионов евро, которые не будут покрыты налогом на сверхприбыль или дивидендами.