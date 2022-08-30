Зеленский наградил Ландсбергиса, Кайриса, Ауштрявичюса, Тапинаса

Министры Ландсбергис и Кайрис награждены орденами князя Ярослава Мудрого 3-й и 5-й степени соответственно, а Ауштрявичюс и Тапинас — орденами «За заслуги» 2-й и 3-й степени соответственно.

Среди награжденных орденами — более ста политиков, офицеров, общественных деятелей, актеров, журналистов, волонтеров и представителей других профессий, которые так или иначе способствовали поддержке Украины.

Самых почетных наград удостоены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Марио Драги, а также представители США: госсекретарь Энтони Блинкен, министру обороны этой страны Ллойд Остин, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Марк Милли и другие.

Фото: Пресс-служба президента Украины

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