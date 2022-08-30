Зеленский наградил Ландсбергиса, Кайриса, Ауштрявичюса, Тапинаса

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами более ста человек, в том числе министров иностранных дел и культуры Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и Симонаса Кайриса.
Согласно указу Зеленского от 22 августа, наград также удостоены депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, основатель интернет-телевидения Laisves TV и организатор акций поддержки Украины Андрюс Тапинас.
Министры Ландсбергис и Кайрис награждены орденами князя Ярослава Мудрого 3-й и 5-й степени соответственно, а Ауштрявичюс и Тапинас — орденами «За заслуги» 2-й и 3-й степени соответственно.
Среди награжденных орденами — более ста политиков, офицеров, общественных деятелей, актеров, журналистов, волонтеров и представителей других профессий, которые так или иначе способствовали поддержке Украины.
Самых почетных наград удостоены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Марио Драги, а также представители США: госсекретарь Энтони Блинкен, министру обороны этой страны Ллойд Остин, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Марк Милли и другие.
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