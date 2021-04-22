Чехия намерена требовать компенсацию от РФ за взрыв в Врбетице

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Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление с призывом к правительству страны потребовать от Российской Федерации выплатить денежную компенсацию за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает Seznam.



Кроме того, в постановлении говорится, что после переговоров Чехии с союзниками, Россия должна понести ответственность «за нападение на склад боеприпасов», пишет издание.

По данным Seznam, депутаты также придерживаются мнения, что правительство не должно позволять российским компаниям участвовать в планируемом строительстве атомной электростанции или других элементов инфраструктуры страны.

Также, Seznam со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщала, что

21 апреля Министерство иностранных дел Чехии объявит о высылке еще одной группы российских дипломатов. Об их количестве не сообщалось.

Напомним, власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

В свою очередь, МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персона нон грата». Также, в Кремле заявили, что российская сторона не намерена проверять факт поездки россиян Петрова и Боширова в 2014 году в Чехию, поскольку считает обвинения, выдвинутые чешскими властями, абсурдными.