Литва ведет консультации с союзниками по высылке дипломатов РФ

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Литва вместе с союзниками ведет консультации о способе выражения солидарности с Чехией по причине агрессивных действий России, заявила старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

«Президент полностью поддерживает усилия Чехии по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны НАТО, и, конечно, выражает солидарность с теми действиями, к которым прибегло чешское правительство», – заявила в четверг советник в интервью радиостанции LRT.

«Чешское правительство попросило о солидарности партнеров по НАТО и ЕС, сейчас по дипломатическим каналам идут консультации о том, как было бы лучше выразить эту солидарность всем вместе», – сказала советник президента Гитанаса Науседы.

Чешское правительство на остове отчета разведки заявило, Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, один из которых убил двух людей и нанес материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами. Правительство этой страны попросило поддержать его, и также выслать часть возможных агентов, работающих в российских посольствах в других государствах.

В четверг А. Скайсгирите сказала, что упомянутый взрыв в Чехии и попытка отравить Скрипалей в Соединенном Королевстве являются шокирующими действиями России.

«Шокирует то, что эти операции проводятся на территории стран Евросоюза и НАТО», – отметила она.