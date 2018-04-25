Чехия не сможет выполнить обязательство перед НАТО по повышению расходов на оборону

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Чехия на фоне растущих расходов по преодолению негативных последствий пандемии не сможет выполнить обязательство перед НАТО по повышению финансирования военных нужд до 2% национального ВВП к 2024 году. Об сообщил в среду сайт пражской газеты Mlada fronta DNES со ссылкой на министра финансов республики Алену Шиллерову, передает ТАСС.

«Чехия не сможет выполнить обязательство перед НАТО о повышении расходов на оборону до 2% ВВП к 2024 году», — приводит издание слова министра.

Данное заявление глава Минфина сделала после встречи с министром обороны Чехии Лубомиром Метнаром. Они обсуждали бюджет военного ведомства на предстоящий год. Финансирование военного ведомства, по словам Шиллеровой, не будет увеличено в том объеме, как предполагалось до начала пандемии коронавируса.

Метнар, в свою очередь, отметил, что обязательство по увеличению Чехией расходов на оборону до двух процентов ВВП будет выполнено позже. Республика, по его словам, реализует планы по достижению этой цели.

Руководитель Минобороны отметил, что, несмотря на проблемы с коронавирусом, бюджет военного ведомства на будущий год будет увеличен с 75,5 млрд крон (около €2,9 млрд) до 85,4 млрд крон (примерно €3,29 млрд). В 2022 году республика потратит на оборону 95,2 млрд крон (€3,7 млрд), а в 2023 — 101,7 млрд крон (около €3,9 млрд), что представляет 1,6% национального ВВП.