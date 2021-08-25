Чехия передает в дар Литве более 0,5 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией.
Как сообщило Министерство внутренних дел Чехии, правительство Чехии, выражая солидарность в сложной ситуации миграционного кризиса и угрозы безопасности страны, в понедельник выделило 13,5 млн крон (почти 530 тыс. евро) на поддержку миграционной системы Литвы.
«Этот подарок поможет в укреплении охраны внешних границ ЕС. Литва преимущественно будет использовать его на сооружение физического барьера на литовско-белорусской границе или на увеличение возможностей по размещению мигрантов, или для прямой поддержки мигрантов и соискателей международной защиты, которые находятся в стране», — отметил в пресс-релизе министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
Министр также добавил, что это денежное пожертвование дополнит уже выделенную Литве материальную помощь на сумму 3,2 млн крон (около 125 тыс. евро) — страна выделила палатки, раскладушки, одеяла и обогреватели.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.
Во вторник в Вильнюс также прибыло более 50 афганцев, приблизительно столько же прибудет и в среду — это помогавшие литовским военным афганцы с семьями. Планируется предоставить им политическое убежище.