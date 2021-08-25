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Чехия передает в дар Литве более 0,5 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией.

Как сообщило Министерство внутренних дел Чехии, правительство Чехии, выражая солидарность в сложной ситуации миграционного кризиса и угрозы безопасности страны, в понедельник выделило 13,5 млн крон (почти 530 тыс. евро) на поддержку миграционной системы Литвы.

«Этот подарок поможет в укреплении охраны внешних границ ЕС. Литва преимущественно будет использовать его на сооружение физического барьера на литовско-белорусской границе или на увеличение возможностей по размещению мигрантов, или для прямой поддержки мигрантов и соискателей международной защиты, которые находятся в стране», — отметил в пресс-релизе министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.