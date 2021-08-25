Меркель сообщила, что G7 не согласовала сроки эвакуации из Афганистана после 31 августа

Страны Группы семи (G7) еще не согласовали новые даты эвакуации из Афганистана сверх уже обозначенных сроков. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине после онлайн-заседания «семерки», сообщает ТАСС.

«Конференция не дала нам новых дат, когда эта эвакуация закончится. Потом [после 31 августа] начнется фаза, о которой говорят уже сейчас: каким образом смогут покинуть страну те, кто нуждаются в помощи», — отметила она.

Канцлер не ответила на уточняющий вопрос, были ли отклонены все предложения, и если да, то кем и с чьей стороны. Она пояснила, что намеренно придерживается именно такой формулировки.