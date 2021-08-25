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Меркель сообщила, что G7 не согласовала сроки эвакуации из Афганистана после 31 августа

Photo by G20 Argentina on Foter.com

Страны Группы семи (G7) еще не согласовали новые даты эвакуации из Афганистана сверх уже обозначенных сроков. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине после онлайн-заседания «семерки», сообщает ТАСС.

«Конференция не дала нам новых дат, когда эта эвакуация закончится. Потом [после 31 августа] начнется фаза, о которой говорят уже сейчас: каким образом смогут покинуть страну те, кто нуждаются в помощи», — отметила она.

Канцлер не ответила на уточняющий вопрос, были ли отклонены все предложения, и если да, то кем и с чьей стороны. Она пояснила, что намеренно придерживается именно такой формулировки.

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По словам Меркель, переговоры были «очень важными», поскольку почти все страны «семерки» оказались «примерно в одинаковых условиях». Она подчеркнула, что для Германии сейчас самое важное — эвакуировать своих граждан и помогавших Берлину афганцев. Государства G7 будут тесно сотрудничать не только друг с другом, но и с граничащими с Афганистаном странами, указала канцлер, добавив, что сейчас важно решить вопрос формирования «инклюзивного правительства».

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