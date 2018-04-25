Чехия первой из европейских стран открыла границы после начала пандемии

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Власти Чехии приняли решение открыть границы и сняли ограничение на перемещение жителей по стране. О постепенной отмене мер, введенных для профилактики распространения коронавируса, сообщает сайт Novinky со ссылкой на главу Минздрава Адама Войтеха.

Теперь граждане страны смогут выехать за рубеж даже на отдых, однако при возвращении они должны будут отправиться в двухнедельный карантин или предоставить справку об отсутствии в их организме COVID-19. Документ будет действителен не более четырех дней с момента сдачи анализа.

Кроме того, с сегодняшнего дня чешское правительство отменяет ограничения на свободное передвижение по стране и разрешит группам до 10 человек собираться в общественных местах. «Мы смогли исключительно хорошо справиться с пандемией на территории Чешской Республики», — прокомментировал Войтех отмену ограничений.

До этого министр предложил частично снять запрет на ограничения и разрешить чехам ездить в страны с низким уровнем заражения коронавирусом: Словакию или Хорватию.

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан заявил, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год. По его словам, в случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус. «В любом случае будем ориентироваться на советы медиков», — сказал Земан.

Между тем в стране начали понемногу ослаблять карантинные меры. Так, с 7 апреля граждане Чехии могут заниматься спортом на открытом воздухе и при этом не использовать медицинские маски, однако обязательным требованием остается соблюдение социальной дистанции в общественных местах, которая составляет не менее 2 метров. Кроме этого, будут функционировать скобяные лавки и некоторые мастерские, а также точки, торгующие товарами для хобби.