TOP,Сегодня в мире

Чехия продолжает служить перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов

Фото BNS/ Эрнесты Чичюркайте

Чехия по-прежнему является для нелегальных мигрантов только транзитной страной, и они продолжают свой путь дальше — в основном, в Германию, Австрию, Испанию или Италию. При этом, полиция страны отмечает увеличение этим летом числа пересекающих Южную Моравию и собственно Чехию нелегальных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом «кризисного» 2015 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по всей стране число задержанных летом этого года составило 8 тысяч лиц. Еще год назад в летние месяцы это число составляло 1300.

реклама

За одни только прошлые выходные были задержаны 700 нелегалов, а за первую декаду сентября – 1700 «гостей». В основном это мужчины от 20 до 40 лет, встречаются и семьи с детьми. Часто мигранты прибывают не из страны своего происхождения, а из транзитных стран, где они проводят некоторое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.