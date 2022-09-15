Чехия продолжает служить перевалочным пунктом для нелегальных мигрантов

Фото BNS/ Эрнесты Чичюркайте

Чехия по-прежнему является для нелегальных мигрантов только транзитной страной, и они продолжают свой путь дальше — в основном, в Германию, Австрию, Испанию или Италию. При этом, полиция страны отмечает увеличение этим летом числа пересекающих Южную Моравию и собственно Чехию нелегальных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом «кризисного» 2015 года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по всей стране число задержанных летом этого года составило 8 тысяч лиц. Еще год назад в летние месяцы это число составляло 1300.