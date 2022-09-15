Ландсбергис в Риге примет участие во вручении награды балтов

Ландсбергис также примет участие в презентации инициированного министерствами иностранных дел Литвы и Латвии исследования о перспективах сотрудничества между двумя странами.

Награда балтов была учреждена в 2018 году и предназначена для награждения граждан Литвы и Латвии за их достижения в исследовании, сохранении и укреплении балтийского наследия.

Этой наградой оцениваются достижения и вклад в следующих сферах: перевод литовской литературы на латышский язык, или перевод латышской литературы на литовский, обучение литовскому языку и его сохранение в Латвии, обучение латвийскому языку и его сохранение в Литве, исследования материального и нематериального культурно-исторического наследия Литвы и Латвии, журналистские расследования на темы истории, культуры, туризма Литвы и Латвии.

Плавила награждения предусматривают, что награда может быть вручена как юридическим, так и физическим лицам.

Сумма премии балтов составляет 3 тыс. евро. Она выделяется поровну министерствами иностранных дел Литвы и Латвии. В состав жюри премии входят представители внешнеполитических ведомств обеих стран и специалисты в области языкознания, литературы и истории.

Первая Награда балтов была символически вручена в 2018 году, когда Литва и Латвия отметили свое столетие, ее получила профессор, лингвист Лаймуте Балуоде.

В 2019 году награду получил профессор Университета им. Великого князя Витаутаса литовец Альвидас Буткус, латвийский дипломат и языковед Албертс Сарканис получил ее в 2020 году, а доктор гуманитарных наук, литовка Регина Квашите – в прошлом году.

Сейчас в мире осталось только два народа балтов — литовцы и латыши. Другие народы и племена балтов к 19-ому веку были ассимилированы литовцами, латышами, немцами и различными восточно- и западнославянскими этносами.

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