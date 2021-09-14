Чехия сохранит традицию перевода стрелок часов

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Традиция перехода в Чехии на «зимнее» и «летнее» время, которая была впервые опробована в 1979 году, останется.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такое решение принято в понедельник во второй половине дня на заседании Кабинета министров страны. Об этом сразу после окончания заседания заявила министр труда и социальных дел Яна Малачова. Вопрос продолжения или отмены перехода на «зимнее» и «летнее» время обсуждается в правительстве каждые 5 лет.

Страны ЕС сперва хотели отказаться от перевода стрелок часов с 2019 года, однако не смогли выработать единой концепции.