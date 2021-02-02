Чехия закрыла въезд на свою территорию для иностранцев

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Правительство Чехии из-за ухудшения в стране ситуации с COVID-19 приняло решение закрыть с 30 января границы для граждан всех иностранных государств, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Въезд будет разрешен иностранцам, которые учатся в Чехии, работают или имеют разрешение на проживание в стране. Исключение сделано для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, а также для участия в свадьбах или похоронах. Оно распространяется на водителей, перевозящих грузы для снабжения населения. Данная мера будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

Кроме того, в Чехии сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.