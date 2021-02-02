TOP,Сегодня в мире,Туризм

Чехия закрыла въезд на свою территорию для иностранцев

Фото из открытых источников

Правительство Чехии из-за ухудшения в стране ситуации с COVID-19 приняло решение закрыть с 30 января границы для граждан всех иностранных государств, сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Въезд будет разрешен иностранцам, которые учатся в Чехии, работают или имеют разрешение на проживание в стране. Исключение сделано для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, а также для участия в свадьбах или похоронах. Оно распространяется на водителей, перевозящих грузы для снабжения населения. Данная мера будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

Кроме того, в Чехии сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию.

реклама

Общее число заразившихся COVID-19 в Чехии за время пандемии достигло 972 642 человек, умерли 16 072. В стране с 12 марта по 17 мая действовал режим чрезвычайной ситуации, с 5 октября он был восстановлен. 27 декабря началась вакцинация против коронавируса.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.