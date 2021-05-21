Число нелегальных пересечений границ ЕС в январе — апреле выросло на треть

По данным агентства ЕС по контролю границ Frontex, с января по апрель заметно увеличилось число нелегальных пересечений внешних границ Евросоюза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации, сообщает ТАСС.

«Согласно предварительным подсчетам, количество незаконных пересечений внешних границ Евросоюза за первые четыре месяца 2021 года достигло 36,1 тыс., что примерно на треть больше, чем год назад, когда нелегальная миграция снизилась из-за ограничений на поездки, введенных на фоне пандемии коронавируса», — отмечается в тексте. При этом указано: в апреле число незаконных пересечений границ ЕС превысило 7,8 тыс., что в четыре раза больше рекордно низкого уровня, зафиксированного в том же месяце прошлого года.

Вместе с тем уточняется, что за первые четыре месяца 2021 года число мигрантов, прибывших в ЕС по центрально-средиземноморскому маршруту, увеличилось более чем в два раза и составило 11,6 тыс. В основном речь шла о гражданах Туниса и Кот-д’Ивуара. На маршруте в регионе Восточного Средиземноморья число нелегально прибывших сократилось на 58% и составило более 4,8 тыс. Кроме того, с января по апрель на Канарские острова прибыли около 4,5 тыс. нелегальных мигрантов, что более чем вдвое превышает их количество за тот же период 2020 года.

Число мигрантов, прибывших в Европу по западно-средиземноморскому маршруту, за первые четыре месяца этого года превысило 3,2 тыс., что на 5% больше, чем за аналогичный период 2020-го. С января по апрель 2021 года на границе ЕС со странами Западных Балкан было обнаружено 11,6 тыс. мигрантов — почти вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. В основном маршрут использовали граждане Сирии и Афганистана.