Число нелегалов, пересекающих границу США, побило 15-летний рекорд

Фото Департамента внутренней безопасности США

Число незаконных мигрантов, пересекающих границу США, резко возросло до самого высокого уровня за последние 15 лет, а рекордное число подростков и детей, прибывающих без родителей, превзошло возможности по присмотру за ними.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Службы таможенного и пограничного контроля США, американские агенты арестовали более 171 тыс. мигрантов в марте этого года, что противоречит утверждениям Байдена о том, что наплыв нелегалов ничем не отличается от предыдущих лет. Быстрое увеличение количества арестов на границе, которое с января выросло более чем вдвое, говорит о растущих масштабах проблемы, стоящей перед администрацией Байдена, обещавшей более гуманную иммиграционную политику.

Чиновники администрации теперь пытаются поспешно увеличить число спальных мест в убежищах, чтобы уменьшить опасную переполненность палаток, где подростки и дети из Центральной Америки содержатся дольше, чем разрешено законом, и спят плечом к плечу под фольгированными одеялами в течение нескольких дней.

В марте Служба таможенного и пограничного контроля приняла более 18 800 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, что на 99 проц больше, чем в феврале, и намного превышает предыдущий месячный максимум в 11 861 человек в мае 2019 года. Рост числа мигрантов, прибывающих в составе семейных групп, очевиден даже по предварительным данным: в прошлом месяце их стало более чем 53 000, по сравнению с 19 246 в феврале и 7 294 в январе.

Когда Байден вступил в должность президента, он пообещал более доброжелательный подход к иммигрантам и отказ от жесткой политики Трампа. Его администрация объявила 100-дневный мораторий на депортацию, отменила противоречивую политику Трампа, ограничивающую предоставление убежища, и предложила среди других мер закон об иммиграции, предлагающий миллионам людей путь к получению гражданства. Его администрация также заявила, что не будет использовать приказ о чрезвычайной медицинской помощи, введенный в действие в начале пандемии в марте 2020 года, для возвращения несовершеннолетних без сопровождения из Центральной Америки в свои страны, позволяя им вместо этого искать гуманитарную защиту в соответствии с законом.