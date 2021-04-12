А. Анушаускас: ненадежные поставщики будут исключены из рынка электронной связи

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В связи с тем, что Литва собирается внедрять мобильную связь нового поколения 5G, предлагается, чтобы ненадежные производители и поставщики в Литве не могли участвовать в рынке электронной связи, говорит министр обороны. Кроме того, по словам Арвидаса Анушаускаса, при выяснении таких литовских или зарубежных предприятий, или же сделок намечается предоставить больше прав Службе регулирования связи (СРС).

«Ненадежные производители и поставщики не смогут участвовать в осуществлении деятельности в сфере электронной связи в Литве, особенно при внедрении инфраструктуры 5G», — сказал министр на пресс-конференции в сейме в понедельник.

По его словам, в сейм вскоре будут внесены поправки, которые обяжут СРС просить специальную комиссию оценивать соответствие предприятий интересам национальной безопасности.

«Мы постараемся обеспечить, чтобы выделение частот и использование радиосвязи соответствовало интересам национальной безопасности. СРС будет обязана обращаться в правительственную комиссию по проверке сделок стратегических предприятий за оценкой, когда будут выделяться частоты для радиосвязи, когда меняются производители или поставщики, когда поступает информация о том, что вероятно имеют место ненадежные производители или поставщики», — сказал А. Анушаускас.

По его словам, не соответствующие интересам нацбезопасности производители или поставщики должны быть заменены до конца декабря 2025 года.

По словам председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, сейчас международный контекст благоприятствует Литве в плане установления критериев оценок компаний, которые внедряют связь 5G, или производят технологии, так как в 2020 году Еврокомиссия разрешила всем государствам Евросоюза принимать меры к обеспечению безопасности связи 5G.