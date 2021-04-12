Япония сольет радиоактивную воду с Фукусимы в океан

Власти Японии решили сбросить очищенную радиоактивную воду с АЭС Фукусима в океан. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник.

По данным телеканала NHK, водные отходы с Фукусимы в настоящее время хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий.

«Источники сообщают, что правительство хочет снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами. И затем, через два года, начнет сброс воды в океан», — говорится в сообщении телеканала.

Правительственная комиссия еще в прошлом году рекомендовала сделать это, однако решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Напомним, после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года в Японии на расположенной на северо-востоке страны АЭС Фукусима-1 была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Также было объявлено о повышении уровня опасности на Фукусиме-1 до максимального, равного чернобыльскому.